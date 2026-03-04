Harry und Williams Beziehung "könnte nicht schlechter sein"

Prinz William (43) und Prinz Harry (41) stecken weiter in einem tiefen Zerwürfnis, das sich seit sechs Jahren verschärft. Seit dem Rückzug von Harry und seiner Frau Meghan aus dem Königshaus im Jahr 2020 und ihrem Umzug nach Kalifornien haben die Brüder weder gesprochen noch sich gesehen. Der royale Experte Russell Myers vom Magazin Mirror bestätigte nun im Podcast "A Right Royal Podcast" von Hello! Magazine, dass die Beziehung zwischen den beiden Prinzen einen absoluten Tiefpunkt erreicht habe. "Alles, was mir über diese Beziehung erzählt wird, ist, dass sie nicht schlechter sein könnte", erklärte Myers und fügte hinzu: "Es ist vorbei." Während Harry öffentlich mehrfach betont hat, sich mit seiner Familie versöhnen zu wollen und seinen Vater König Charles (77) vereinzelt getroffen hat, zeigt William keinerlei Interesse an einer Annäherung.

Die angespannte Situation zwischen den Brüdern geht vor allem auf Harrys öffentliche Anschuldigungen zurück, die er in Interviews, TV-Auftritten und seinem Enthüllungsbuch "Reserve" gegen William, dessen Frau Kate und weitere Mitglieder der königlichen Familie erhoben hat. Myers, der gerade sein neues Buch "William and Catherine: An Intimate Inside Story" veröffentlicht hat, erklärte, dass William derzeit ganz andere Prioritäten habe. Der Prinz von Wales konzentriere sich auf seine drei kleinen Kinder – George steht der Wechsel zur weiterführenden Schule bevor –, auf die Gesundheit seines Vaters, der sich weiterhin in Krebsbehandlung befindet, und auf seine Frau Kate, die ihre eigene Behandlung erst kürzlich abgeschlossen hat. "Wenn man sich die Liste der Dinge anschaut, die für sie wichtig sind, steht das ganz weit unten", so der Experte.

Ein Wendepunkt in der Beziehung der Brüder war laut Myers' Buch die Südafrika-Tour von Harry und Meghan im Jahr 2019, bei der eine Dokumentation über die Reise gedreht wurde. Harry bestätigte darin erstmals öffentlich, dass es zwischen ihm und William "gute Tage" und "schlechte Tage" gebe. William, der gerade zunehmend royale Aufgaben übernimmt, während sich sein Vater Charles auf seine Gesundheit konzentriert, soll über die Doku so verärgert gewesen sein, dass er sogar seine Freundschaft mit dem ITV-Journalisten Tom Bradby (59) beendete, der das Interview führte. Eine königliche Quelle bezeichnete zudem Harrys Behauptung aus "Reserve", wonach er und William handgreiflich geworden seien, als "massiv übertrieben" und als "billigen Schlag" gegen William.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus

Anzeige Anzeige

Getty Images Catherine, Princess of Wales, und Prince William bei den BAFTA Awards in London