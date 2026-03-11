Erster Todestag: Rashid Hamid gedenkt Oma Lotti (†93)

Rashid Hamid trauert noch immer um seine verstorbene Freundin Oma Lotti. Genau ein Jahr nach ihrem Tod meldete sich der Pfleger am Dienstagmorgen auf Instagram zu Wort und gedachte der 93-Jährigen mit emotionalen Worten. "Auch nach einem ganzen Jahr fühlt es sich immer noch so unwirklich an", gestand der 33-Jährige auf seinem Profil. "Ich kann kaum glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist und wie sehr du hier unten fehlst." Oma Lotti und Rashid hatten gemeinsam auf Instagram ihre Fans unterhalten und waren unzertrennlich gewesen, bis sie am 10. März 2025 im Alter von 93 Jahren verstarb.

Die Seniorin sei für ihn weit mehr als nur eine Patientin gewesen. "Du warst nicht nur eine Freundin, du warst Familie. Deine Art, dein Humor und deine gute Laune fehlen jeden einzelnen Tag", erklärte Rashid. Besonders vermisse er die gemeinsamen Teeabende und ihre täglichen Anrufe, in denen sie gefragt habe, wann er endlich wieder vorbeikomme. Trost spendet dem Pfleger jedoch ein besonderer Umstand: Genau am Todestag von Oma Lotti wurde sein Sohn geboren. "Viele sagen, das sei nur ein Zufall gewesen. Aber tief in meinem Herzen glaube ich, dass du Platz gemacht hast, damit er hier auf der Welt die volle Aufmerksamkeit bekommt. Dieser Gedanke gibt mir Trost", schrieb er. Sein Baby habe ihm geholfen, über den Verlust hinwegzukommen, durch sein Lachen und "all die kleinen Dinge, die das Leben wieder heller machen".

Rashid hatte mit Oma Lotti eine ganz besondere Beziehung aufgebaut. Auf Instagram und TikTok teilte der Pfleger zahlreiche Videos und Bilder mit der lebhaften Seniorin, die mit ihrem Humor die Fans begeisterte. Der Glaube, dass Oma Lotti ihm von oben zuschaut, bedeutet Rashid viel. "Ich gebe jeden Tag mein Bestes, ein guter Mensch zu sein und etwas Positives auf dieser Welt zu hinterlassen", schrieb er in seinem Beitrag. Er hoffe, dass es seiner ehemaligen Weggefährtin dort oben gut gehe und sie alle mit ihrer Art zum Lachen bringe. In einem Video sagte Rashid: "Ich hoffe, dass ich dich eines Tages wiedersehe."

Instagram / pflege.smile Oma Lotti und Pfleger Rashid

Collage: Instagram / pflege.smile Pfleger Rashid und Oma Lotti

Instagram / pflege.smile Oma Lotti und Pfleger Rashid, Februar 2025