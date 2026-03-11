Jana-Maria Herz verrät: Ist sie auf Dating-Apps unterwegs?

Jana-Maria Herz (34) ist derzeit als Single unterwegs und hat aktuell keine Unterstützung durch Dating-Apps, um an dieser Situation etwas zu ändern. Im Interview mit Promiflash verrät die Influencerin jetzt ganz offen, warum sie auf Plattformen wie Tinder und Co. nicht angemeldet ist und wie es um ihr Liebesleben steht. "Ich bin auf keiner Dating-App unterwegs, weil ich es voll anstrengend finde. Ich swipe halt die ganze Zeit rechts, weil ich die alle irgendwie hot finde", erklärt Jana-Maria. Das Problem: Ihr Enthusiasmus beim Swipen führt schnell zu einer Flut an Nachrichten, mit der sie nicht umgehen kann.

Die Konsequenzen ihrer großzügigen Swipe-Strategie seien für die 34-Jährige nämlich kaum zu bewältigen. "Und dann schreiben die mir alle. Und dann bin ich voll überfordert und ich komme damit nicht klar. Deswegen bin ich zurzeit auf gar keiner Dating-App", erzählt sie weiter im Gespräch. Auch sonst sehe es in ihrem Liebesleben momentan eher mau aus. "Ich habe zurzeit nichts. Keinen Mann, nichts. Nicht mal einen Flirt. Nichts, gar nichts", gibt Jana-Maria ehrlich zu. Sollte sich daran etwas ändern, hat sie aber klare Vorstellungen: "Schön wäre es, aber dann nur Einer und nicht Hunderte."

In den vergangenen Tagen sorgte Jana-Maria auch mit einem sehr ernsten Thema für Schlagzeilen: Sie sprach erstmals über ihren früheren Schwangerschaftsabbruch. Im "Blitzlichtgewitter"-Podcast erklärte die ehemalige Bachelor-Kandidatin, warum sie sich entschlossen hatte, dieses Erlebnis öffentlich zu machen. "So viele Frauen haben das schon durchgemacht, so viele Mädels haben das schon durchgemacht, deswegen habe ich den Mut zusammengenommen und darüber gesprochen", erzählte sie. Obwohl ihr das Reden darüber immer noch schwerfiel, war sie stolz darauf, das Thema angesprochen zu haben. Besonders wichtig war ihr, anderen Frauen mit ihrer Geschichte Mut zu machen. "Ich konnte sogar ein paar Mädels dabei helfen", betonte die Influencerin.

Imago Jana-Maria Herz bei der Premiere von "The 50" Staffel drei von Prime Video im Cinedom in Köln am 05. März 2026

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz im April 2025

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz im März 2025