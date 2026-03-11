Bald kommt Baby Nummer zwei: Renata Lusin macht sich Sorgen

Renata Lusin (38) erwartet ihr zweites Kind und zeigt sich nun auf Instagram mit einer großen Babykugel. Die Let's Dance-Tänzerin postete ein Foto von sich, auf dem sie stolz ihren gewachsenen Bauch in einem hellen, verspielten Kleid mit Rosenmuster präsentiert. Die Aufnahme entstand draußen in der Natur bei einem Spaziergang an einem See. Doch trotz der idyllischen Kulisse offenbarte die 38-Jährige in ihrem Beitrag auch ihre Sorgen und Ängste vor der bevorstehenden Geburt. "Die Natur gibt mir Kraft, aber die Sorgen kommen immer wieder in den Kopf: Werde ich dem Baby und Kleinkind gerecht werden?", schrieb Renata zu dem Post und sprach damit offen über ihre Zweifel.

Besonders der Gedanke, wie wohl die zukünftigen Nächte aussehen werden, scheint Renata zu beschäftigen. "Schaffe ich wieder die schlaflosen Nächte, obwohl ich noch kaum eine Nacht bis jetzt in 2 Jahren durchgeschlafen habe?", fragte sie sich in ihrem Beitrag. Trotz dieser Bedenken versucht die Tänzerin, gelassen zu bleiben und die Dinge auf sich zukommen zu lassen. "Es wird, wie es wird. Stimmt's? Erst mal so gut es geht die letzten Wochen mit meiner mittlerweile schon großen Kugel genießen", schrieb sie weiter. Ihre Follower reagierten mit viel Mitgefühl und Zuspruch auf ihre ehrlichen Worte. Eine Nutzerin kommentierte aufmunternd: "Es wird alles gut gehen und beim zweiten läuft alles wie von selbst."

Renata und ihr Ehemann Valentin Lusin (39) haben bereits eine gemeinsame Tochter namens Stella, die im Sommer 2022 zur Welt kam. Die beiden hatten sich schon immer zwei Kinder gewünscht und freuen sich nun auf das Familienleben zu viert. Die gebürtige Russin und ihr Mann lernten sich über das Tanzen kennen und sind seit Jahren ein eingespieltes Team, sowohl privat als auch beruflich. Renata wurde vor allem durch ihre Teilnahme bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" einem breiten Publikum bekannt, wo sie regelmäßig als Profitänzerin zu sehen ist. Wie sie selbst Ende letzten Jahres verriet, könnte die aktuelle Schwangerschaft ihre letzte sein und der Gedanke daran macht Renata umso sentimentaler.

Getty Images Renata Lusin, Juli 2024

Instagram / renata_lusin Profitänzerin Renata Lusin und ihre Tochter Stella

Getty Images Renata und Valentin Lusin im Juni 2023