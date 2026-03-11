Zwei "Let's Dance"-Folgen fliegen aus Freitagabend-Programm

Bei RTL kommt es zu einer überraschenden Programmänderung für alle Fans von Let's Dance: Gleich zwei geplante Freitagsshows fliegen in den nächsten Wochen aus dem Abendprogramm. Konkret trifft es zum einen die vierte Live-Show, die am 27. März eigentlich wie gewohnt um 20:15 Uhr aus Köln über die Bildschirme flimmern sollte. Statt Cha-Cha-Cha und Wiener Walzer zeigt der Sender an diesem Termin das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen die Schweiz aus dem Basler St. Jakob-Park. RTL überträgt das Testspiel zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA an diesem Abend live im Free-TV – zum Leidwesen aller "Let's Dance"-Fans.

Ganz leer gehen Tanzshow-Liebhaber am betreffenden Wochenende aber nicht aus. Der Kölner Privatsender verbannt die vierte Ausgabe von "Let's Dance" nicht komplett aus dem Programm, sondern verschiebt sie einmalig auf den Sonntag – ebenfalls um 20:15 Uhr. Schon eine Woche später folgt allerdings die nächste Pause: Am 3. April bleibt das Tanzparkett erneut dunkel, denn wegen des sogenannten "stillen Feiertags" Karfreitag herrscht in ganz Deutschland Tanzverbot. Ob RTL diesen Termin wie in früheren Jahren mit einem besonderen "Let's Dance"-Special füllt, ist aktuell noch offen. Sicher ist dagegen: Die nächste reguläre Ausgabe der aktuellen Staffel läuft am kommenden Freitag, dem 13. März, zur gewohnten Sendezeit bei RTL und wird parallel im Livestream auf RTL+ angeboten.

In der 19. Staffel der Show kämpfen derzeit 14 Tanzpaare um den Sieg. In der ersten richtigen Runde, in der erstmals um Jurypunkte getanzt wurde, schlugen sich einige Stars bereits hervorragend. Vor allem Entertainer Ross Antony (51) und seine Tanzpartnerin Mariia Maksina (28) konnten die Jury von sich überzeugen. Sie erzielten 25 Punkte für ihren Charleston – dicht gefolgt von GZSZ-Star Jan Kittmann mit Kathrin Menzinger (37), die für ihren Jive 23 Punkte sowie Standing Ovations erhielten. Model Betty Taube (31) und Alexandru Ionel (31) ertanzten sich mit ihrem emotionalen Wiener Walzer solide 20 Punkte. Für Sonya Kraus (52) und ihren Tanzpartner Valentin Lusin (39) ist das Abenteuer "Let's Dance" hingegen beendet. Sie erhielten die wenigsten Punkte. Durch die nun anstehenden Unterbrechungen erhalten die Paare mehr Zeit für die Vorbereitung, bevor wieder live um Jurypunkte und Zuschauerstimmen getanzt wird.

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, die "Let's Dance"-Jury

RTL / Stefan Gregorowius Mariia Maksina und Ross Antony bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Jan Kittmann und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance" 2026