Sieben Wochen Fieber: Visa Vie erlebt Long-Covid-Rückschlag

Visa Vie (38), seit 2024 auch als Lottie bekannt, kämpft weiterhin mit den schweren Folgen ihrer Covid-Erkrankung. Die ehemalige 16Bars-Moderatorin, die bei jüngeren Fans vor allem als Podcasterin beliebt ist, hat sich jetzt auf Instagram zu Wort gemeldet und über ihren gesundheitlichen Zustand gesprochen. Seit sieben Wochen leidet Charlotte Mellahn, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, an erhöhter Temperatur, nachdem sie vor rund zwei Monaten eine Operation über sich ergehen lassen musste. "Meine Kondition, meine Muskeln, meine Energie, alles hat sich um ungefähr zwei Jahre zurückentwickelt", berichtet die 37-Jährige in ihrer Story und fügt ernüchtert hinzu: "Es ist und bleibt ein gottverdammter Albtraum."

In ihrem Statement erklärt Lottie, die seit 2024 den Podcast "Plot House" veröffentlicht, wie sehr sie unter der Situation leidet. "Ich habe nochmal mehr bewiesen bekommen, dass Long-Covid bzw. ME/CFS bei zu viel Belastung und neuen Infekten eine komplette Kehrtwende machen kann. Ich bin gerade unfassbar traurig darüber und gleichzeitig maximal entschlossen, es auch dieses Mal zu schaffen, bald wieder fitter zu werden", erklärt die Podcasterin. Der Alltag mit dem chronischen Fatigue-Syndrom bleibe dennoch ein Kraftakt, den viele Long-Covid-Betroffene nur zu gut kennen. Als wichtigen Anker in dieser schweren Zeit nennt Lottie immer wieder ihren Ehemann, Musiker Savvy, mit dem sie seit Oktober 2021 verheiratet ist.

Schon in der Vergangenheit hatte Lottie offen über die Folgen ihrer Coronaerkrankung Ende 2021 gesprochen. In einem eigenen Podcast rund um das Thema Long-Covid und in persönlichen Social-Media-Beiträgen berichtete sie, dass sie immer wieder Pausen vom öffentlichen Leben braucht, um nach anstrengenden Auftritten und Projekten zu Kräften zu kommen. Neben der Erkrankung beschäftigt sie sich dabei auch mit psychischen Belastungen, über die sie nur in Teilen sprechen möchte und vieles bewusst privat hält. Gerade für langjährige Fans, die sie noch als schlagfertige Interviewerin aus ihren 16Bars-Tagen kennen und später durch Projekte wie das Hörbuch "Das allerletzte Interview" oder den True-Crime-Podcast "Weird Crimes" begleitet haben, ist ihr Schicksal bewegend.

visavieofficial Moderatorin Visa Vie im Februar 2026

Instagram / visavieofficial Savvy und Visa Vie, Ehepaar

Instagram / inesanioli Ines Anioli und Visa Vie im April 2023