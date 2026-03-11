Deshalb wies Jenelle Evans ihren Sohn in Psychiatrie ein

Jenelle Evans (34) sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Laut einem Bericht von The Ashley's Reality Roundup soll die Realitydarstellerin ihren 16-jährigen Sohn Jace in eine psychiatrische Klinik eingewiesen haben, nachdem dieser erfahren hatte, dass seine Mutter wieder mit David Eason zusammen ist. Der Teenager sei "wütend" gewesen, als er von der erneuten Beziehung erfuhr, wie eine Quelle dem Portal verriet. Seine Großmutter Barbara habe daraufhin Jenelle kontaktiert und ihr von Jaces Reaktion berichtet. "Jace war sehr aufgebracht, und Barbara rief Jenelle deswegen an und erzählte es ihr. Dann wurde die Polizei gerufen und Jace wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht", erklärte der Insider.

Besonders brisant: Jenelle soll laut dem Bericht darum gebeten haben, dass Jace langfristig in einer Einrichtung untergebracht wird. "Sie will, dass Jace in eine Anstalt kommt. Sie versucht auch als Alternative, falls eine langfristige Unterbringung nicht möglich ist, vor Gericht zu erreichen, dass ein männlicher Freund von ihr in North Carolina Jace bekommt. Das ergibt absolut keinen Sinn", so die Quelle weiter. Während ihr Sohn im Krankenhaus gewesen sei, habe Jenelle die Zeit mit David in Las Vegas verbracht, sei essen gegangen und habe ihn Fotos für ihre OnlyFans-Seite machen lassen. Der Insider vermutet, dass Jenelle versuchen könnte, Jace zu diskreditieren, da der Teenager als Zeuge in Davids anstehendem Prozess aussagen soll.

Ende Februar war Jace bereits in einer psychiatrischen Klinik gelandet, nachdem es zu einem Vorfall im Haus seiner Großmutter gekommen war. David war in der Vergangenheit wegen Kindesmissbrauchs und tätlicher Angriffe im Zusammenhang mit Vorfällen, die Jace betrafen, angeklagt worden. Jenelle hatte bei der Beantragung einer einstweiligen Verfügung gegen ihren Ex den Behörden gesagt, dass sie und ihre Kinder Angst vor Davids gewalttätigen Tendenzen hätten. Auch Jenelles Schwester Ashleigh meldete sich zu Wort und erhob schwere Vorwürfe gegen die Realitydarstellerin. "Mein Neffe will nichts mit meiner Schwester Jenelle zu tun haben, wegen dem, was seine Mutter ihm angetan hat und wie sie ihn verraten hat", schrieb sie laut The Ashley's Reality Roundup.

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und ihr Sohn Jace im August 2023

Instagram / j_evans1219 Jace und Jenelle Evans im August 2024

Getty Images David Eason und Jenelle Evans im Jahr 2017