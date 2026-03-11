Maurice Dziwak oder Leandra: Wer erzieht die Kids strenger?

Maurice Dziwak (27) und seine Frau Leandra sind seit Januar 2026 Eltern von zwei Kindern. Wie die beiden die Erziehung ihrer Tochter und ihres Sohnes handhaben, verriet der Realitystar nun im Interview mit Promiflash. Auf die Frage, wer von beiden der strengere Elternteil ist, hat der Promis unter Palmen-Kandidat eine klare Antwort: seine Frau Leandra. Der 27-Jährige gibt offen zu, dass er bei seinen Kindern schnell schwach wird. "Meine Frau ist eher der strengere Part. Stell dir mal vor, die Kleine guckt mich so süß an, lächelt mich an und sagt: 'Papa, ich möchte eine Baby Born.' Als ob ich dann nicht eine Baby Born hole", erklärte Maurice.

Der TV-Star möchte seinen Kindern so viel wie möglich ermöglichen. "Genauso wie bei dem Kleinen auch – ich möchte so viel geben und geben, wie es nur geht", fügte er hinzu. Auf die scherzhafte Anmerkung, dass sein Sohn irgendwann vielleicht ein Auto haben möchte, zeigte sich Maurice auch darauf vorbereitet: "Der kriegt dann erst mal meins und dann kommt der Rest, aber ich mache alles in meiner Macht Stehende." Der Realitystar scheint also bereit zu sein, für seine Kinder alles zu tun, was möglich ist.

Mit der Familienplanung ist Maurice übrigens noch lange nicht am Ende. Der 27-Jährige, der aus verschiedenen Reality-Formaten bekannt ist, träumt von einer Großfamilie mit vier bis fünf Kindern. "Also, ich bin noch nicht fertig. Da kommt auf jeden Fall noch was. Hoffentlich. Aber das ist alles in Gottes Hand", sagte er in einem vorherigen Promiflash-Interview. Für den Realitystar scheint das Vatersein eine erfüllende Rolle zu sein, in der er voll und ganz aufgeht.

Instagram / maurice_dziwak Leandra, Maurice Dziwak und ihr gemeinsamer Sohn

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Tochter, 2026

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und eine Unbekannte