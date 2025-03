Nur kurz nach Oma Lottis Tod: Pfleger Rashid wurde Papa

Der Pflege-Influencer Rashid Hamid erlebt derzeit eine Achterbahn der Gefühle. Vor wenigen Tagen musste er schmerzlich Abschied nehmen. Seine "beste Freundin" Oma Lotti, die er gepflegt und mit der er zusammen rührende Videos fürs Netz aufgenommen hat, ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Nur kurz nach diesem schweren Schicksalsschlag darf sich Rashid über ein wunderschönes Ereignis freuen. "Ich bin Papa geworden", verkündet Rashid stolz auf Instagram und teilt ein süßes Foto der Hand seines Babys.

Das zweite Foto des Beitrags zeigt die Hand von Oma Lotti, die ihn liebevoll an den Bart fasst. Er habe in den letzten Tagen die "tiefste Trauer" empfunden, da er Abschied von seiner besten Freundin nehmen musste: "Einem Menschen, der sein Leben so sehr geprägt hat – voller Liebe, Wärme und Weisheit." Als frisch gebackener Vater empfinde er nun aber das "größte Glück". "Es gibt dieses Sprichwort: 'Ein Leben geht, ein Leben kommt.' Und noch nie hat es sich für mich so real angefühlt wie jetzt. Ich weiß, das ist kein Zufall", fasst der leidenschaftliche Pfleger seine Gefühle in Worte.

Wie viel ihm Oma Lotti bedeutet hat, zeigt Rashid auch nach ihrem Tod. In einem Instagram-Video kündigte er vor wenigen Tagen an, die Kosten für die Beerdigung seiner geliebten Patientin und Freundin zu übernehmen. Da die verstorbene 93-Jährige keine Angehörigen hinterließ, die sich um die Bestattung kümmern könnten, wollte Rashid einen anonymen Abschied durch den Staat verhindern. "Ich habe mich dazu entschlossen, das alles zu übernehmen", verkündete der Pflege-Influencer voller Entschlossenheit. Er plant, für Oma Lotti "einen wunderschönen Platz in Bergedorf oder Umgebung" zu finden, der ihrer würdig sei.

Anzeige Anzeige

Instagram / pflege.smile Die Hand von Pfleger Rashids Sohn

Anzeige Anzeige

Instagram / pflege.smile Pfleger Rashid und Oma Lottis Hand

Anzeige Anzeige

Anzeige