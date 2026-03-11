Deshalb hat Benedict Sophie in "Bridgerton" nicht erkannt

In der vierten Staffel von Bridgerton sorgt eine entscheidende Szene mit Benedict Bridgerton und Sophie Baek für hitzige Diskussionen bei den Fans. In der Netflix-Serie erkennt Benedict seine geheimnisvolle "Dame in Silber" beim Wiedersehen in London nicht als Sophie wieder – obwohl sie beim ersten Kennenlernen nur eine Maske trug und ihre gemeinsame Ballnacht unvergesslich schien. Auf Social Media wundern sich viele Zuschauer, warum Benedict so lange im Dunkeln tappt und empfinden das als unlogisch. Doch ein Blick in die Buchvorlage "Wie verführt man einen Lord?" von Julia Quinn zeigt: Die Serienmacher haben die Enthüllung bewusst verändert – und dabei auch den Cast rund um Yerin Ha (30) als Sophie in eine neue, modernere Erzählweise eingebettet. Achtung, Spoiler!

Im Roman wird Benedicts Verwirrung anders erklärt. Dort vergehen zwischen Ball und Wiedersehen nämlich Jahre, sein Gedächtnis trübt, und Sophies blondes Haar wirkt im Alltag dunkler, durch Kronleuchter und Glitzer-Puder auf dem Maskenball jedoch deutlich heller. Im Buch erkennt er sie schließlich nicht an ihrer Kette, sondern während eines Spiels mit Benedicts Geschwistern Gregory und Hyacinth: Sophie trägt eine Augenbinde, ihr Gesicht ist ähnlich verdeckt wie auf dem Ball, und für Benedict klickt es. In der Serie ersetzt Netflix diese ikonische Szene durch Sophies verlorene und wiedergefundene Kette, ergänzt um die Entdeckung des zweiten silbernen Handschuhs in Sophies Zimmer. Der Grund für die Änderung: Die Chronologie wurde verändert, Benedicts Geschichte läuft in der Serie erst nach Colin und Penelope, die jüngeren Bridgertons sind älter, Kinder für ein Versteckspiel gibt es im Haus schlicht nicht. Die Enthüllung über die Halskette statt der Augenbinde war daher ein logischer Einfall der Serienmacher. Viele Fans vermissen trotzdem den "Maskenvergleich" – auch wenn es auf Threads zugleich versöhnlich heißt: "Das Buch war gut, aber die TV-Version ergibt mehr Sinn".

Zwischen Benedict und Sophie steht damit vielmehr ihr Miteinander im Zentrum: Vertrauen, Nähe und die Rückendeckung der Familie prägen beide Versionen. Im Roman reagiert Benedict zunächst geschockter auf Sophie als "Dame in Silber", Sophie offenbart ihre Herkunft als uneheliche Tochter von Graf Penwood, und Stiefmutter Araminta wird zur Gegenspielerin – am Ende setzt sich die Familie Bridgerton durch und ebnet dem Paar den Weg. In der Serie betont die Ketten-Enthüllung die persönlichen Zeichen, an denen sich zwei Menschen erkennen, selbst wenn Worte fehlen. Dass Netflix Vielfalt sichtbarer macht und sich damit von den Charakteren der Buchvorlage löst, war auch schon in den vergangenen Staffeln ein Merkmal: Simone Ashley (30) als Kate und Yerin als Sophie verleihen den Figuren Wärme und eine neue Erzählhaltung. Die Adaption orientiert sich zwar am Geist der Romane, erzählt die ikonischen Momente aber so, dass sie zur gewachsenen Welt der Netflix-Reihe passen.

Liam Daniel/Netflix Yerin Ha als Sophie Beckett und Luke Thompson als Benedict Bridgerton in "Bridgerton" Staffel 4

Instagram / juliaquinnauthor Autorin Julia Quinn

Netflix / Liam Daniel Sophie Baek (Yerin Ha) und Benedict Bridgerton (Luke Thompson) in der vierten "Bridgerton"-Staffel

