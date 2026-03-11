Nach Geburt: Capital Bra zeigt sich mit allen fünf Kindern

Capital Bra (31) ist zurück bei seiner Familie. Nachdem der Rapper mehr als ein halbes Jahr getrennt von seiner Frau und seinen Kindern auf Zypern gelebt hatte, zeigt er sich nun erstmals gemeinsam mit ihnen. Neue Aufnahmen auf Instagram dokumentieren einen Spaziergang des 31-Jährigen mit seiner Ehefrau und seinen fünf Kindern. Der Grund für die Rückkehr ist die Geburt seiner fünften Tochter Alina, die vor wenigen Tagen auf die Welt kam. Die kleine Alina ist gesund und hat die Familie offenbar wieder zusammengeschweißt. Capi lebt nun wieder mit seiner Frau und allen fünf Kindern unter einem Dach.

Über die Frau des Rappers ist in der Öffentlichkeit kaum etwas bekannt. Das Paar kennt sich bereits seit der Jugend und ist seit 2014 zusammen. Im Mai 2023 heirateten die beiden kurz vor der Geburt ihres vierten Kindes. Offiziell sind sie noch nie öffentlich gemeinsam zu sehen gewesen, und auch ihr Gesicht hat Capital Bra bisher nie enthüllt. Lediglich in seltenen Fällen gewährte der Musiker kleine Einblicke in sein Privatleben, etwa als er vor einigen Jahren eine Story teilte, in der seine Frau zum ersten Mal zu hören war. Die aktuellen Aufnahmen mit der gesamten Familie sind somit eine absolute Seltenheit.

Die Beziehung der beiden verlief nicht ohne Schwierigkeiten. Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass es private Probleme in der Ehe gab. Im März machte Capital Bra die Trennung öffentlich, doch etwa sechs Wochen später teilte das Paar mit, wieder zusammen zu sein. Zuletzt sorgte seine lange Abwesenheit auf Zypern für Spekulationen über das Familienleben des Rappers. Selbst über Weihnachten und Neujahr befand er sich auf der Mittelmeerinsel, getrennt von seiner Familie. Doch die Geburt von Tochter Alina scheint allen Schwierigkeiten zum Trotz die Familie erneut zusammengebracht zu haben.

Instagram / capital_bra Capital Bra, Rapper

Instagram / capital_bra Capital Bra mit seinen beiden Söhnen, Juni 2021

Instagram / capital_bra Capital Bra mit seiner Tochter