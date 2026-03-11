Dieser Realitystar schreibt Jana-Maria Herz die ganze Zeit

Jana-Maria Herz (34) ist aktuell Single – und trotzdem vibriert ihr Instagram-Postfach! Im Promiflash-Interview plaudert die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin nun ganz offen darüber, welcher bekannte Realitystar sie dort ununterbrochen anschreibt. Es handelt sich um Marc-Robin, den sie bei der Premiere der Show The 50 erneut getroffen hat. Doch obwohl die beiden sich schon persönlich gesehen und ein wenig gequatscht haben, gestaltet sich ein echtes Kennenlernen schwierig: Jana-Maria lebt derzeit in Marbella in Spanien, während Marc-Robin in Deutschland ist. Die Distanz macht ihr dabei ordentlich zu schaffen und sorgt dafür, dass sie auf seine vielen Nachrichten bisher gar nicht reagiert.

Im Gespräch mit Promiflash erklärt Jana-Maria, wie der ständige Kontaktversuch von Marc-Robin genau aussieht – und warum sie sich dennoch zurückhält. "Es gibt jemanden. Marc-Robin schreibt mir die ganze Zeit", verrät sie. Dass der TV-Star ebenfalls bei der "The 50"-Premiere war, habe immerhin die Möglichkeit für ein kurzes Gespräch geboten: "Ja, wir haben so ein bisschen miteinander gesprochen. Und mal schauen. Jetzt ist er ja irgendwo verloren gegangen." Eigentlich hätten die beiden sogar einen Heimat-Bonus, wie sie betont: "Das Gute ist, er kommt aus Karlsruhe und ich komme aus Rastatt. Und das ist ganz nah aneinander. Aber ich wohne ja jetzt gerade in Spanien. Deswegen, eigentlich geht es gar nicht."

Privat hat sich Jana-Maria offenbar fest vorgenommen, ihr Singleleben nicht mit halben Sachen zu füllen – und genau daran scheitert für sie aktuell auch ein mögliches Kennenlernen mit Marc-Robin, nachdem zuletzt auch ihr Liebes-Aus mit Umut Tekin (28) erneut für Wirbel gesorgt hatte. Die Reality-Bekanntheit stellt klar, dass sie eine Partnerschaft über viele Kilometer hinweg ausschließt: "In einer Show kennenlernen ist was anderes, weil man da 24/7 aufeinander hockt, aber jetzt auf einmal jemanden kennenlernen und Fernbeziehungen, das geht einfach nicht für mich." Die Brünette sieht darin sogar einen Grund für ihren aktuellen Beziehungsstatus: "Es ist traurig für mich, weil ich deswegen Single bin. Wahrscheinlich."

Anzeige Anzeige

Imago Jana-Maria Herz, März 2026

Anzeige Anzeige

Joyn Marc-Robin Wenz bei "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3, 2025

Anzeige Anzeige

RTL Umut Tekin im Dschungelcamp 2026