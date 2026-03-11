Bushido und Anna-Maria verschenken ihre alten Möbel an Fans

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) richten ihre Luxusvilla in München-Grünwald neu ein – und ihre Fans dürfen sich freuen: Die Großfamilie will Teile ihrer alten Einrichtung gratis an ihre Follower abgeben. Wer schnell reagiert und selbst zum Abholen vorbeikommt, kann sich schon bald Original-Möbelstücke und Deko sichern, die nun im Haushalt des Rappers, seiner Frau und ihrer zahlreichen Kinder ausgedient haben. Die genauen Infos, welche Teile wann verfügbar sind, will die Influencerin kurzfristig über Instagram verkünden.

Schon jetzt gibt Anna-Maria in ihrer Instagram-Story einige Einblicke, was ihre Community bei der Aktion erwarten darf. Auf der Liste stehen unter anderem verschiedene Kinderbetten, blaue Polsterstühle, Sofas, jede Menge Deko, Bilder und Barhocker. Warten möchte die Familie mit der Übergabe aber noch, bis die neuen Möbel im Haus angekommen sind. Dann sollen die alten Stücke nach und nach auf Social Media gezeigt werden, inklusive Details zur Abholung. Eine Bedingung stellt die Mutter allerdings klar: Wer sich meldet, muss die ausgesuchten Teile wirklich zügig und eigenständig abtransportieren können. So wollen die Ferchichis die Aktion möglichst unkompliziert halten und vermeiden, dass Möbel unnötig lange herumstehen.

Nach Jahren in Dubai haben Anna-Maria und Bushido sich bewusst für ein Leben in Grünwald entschieden und dort ein neues Kapitel aufgeschlagen. In dem ruhigen Ort vor den Toren Münchens genießt die Familie ein deutlich entschleunigteres Umfeld und baut sich Schritt für Schritt einen Alltag fernab ihres früheren Lebensmittelpunkts auf. Über soziale Medien lässt das Paar seine Follower regelmäßig an diesem Neustart im bayerischen Idyll teilhaben – von Eindrücken aus der neuen Nachbarschaft bis zu Einblicken in das Familienleben mit acht Kindern, zu dem nun auch das große Ausmisten und Umgestalten des gemeinsamen Zuhauses gehört.

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Bushido und Anna-Maria Ferchichi, September 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, Januar 2026

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Februar 2026