Nach zehn Jahren: Luka Dončić hat seine Verlobung aufgelöst

Liebes-Aus bei Luka Dončić (27)! Der Profi-Basketballer und seine Ex-Verlobte Anamaria Goltes wollten eigentlich vor den Altar treten. Doch daraus wird nichts mehr, denn nach zehn gemeinsamen Jahren ist jetzt Schluss. Das bestätigt er gegenüber dem US-Sportsender ESPN. Dabei verrät er auch, dass es wohl Uneinigkeiten über den Wohnort der zwei gemeinsamen Kinder gab, was letztlich zur Trennung führte: "Ich liebe meine Töchter mehr als alles andere und habe alles getan, damit sie während der Saison bei mir in den USA sein können, aber das war nicht möglich, sodass ich kürzlich die schwere Entscheidung getroffen habe, meine Verlobung zu lösen."

Luka spielt in der US-Basketball-Liga NBA aktuell für die Los Angeles Lakers. Während der laufenden Saison lebt der gebürtige Slowene entsprechend in den USA. Anamaria wohnt mit der dreijährigen Gabriela und der drei Monate alten Olivia zu Hause in Slowenien. Die Fernbeziehung über mehrere Kontinente war offenbar zu viel. Laut TMZ soll es bereits im vergangenen Jahr Reibungen zwischen dem Ex-Paar gegeben haben, was den Wohnort betrifft. Angeblich hat Anamaria bereits einen Antrag auf Kindesunterhalt und Anwaltskosten in Kalifornien gestellt. Für Luka offenbar ein herber Schlag: "Alles, was ich tue, tue ich für das Glück meiner Töchter, und ich werde immer dafür kämpfen, bei ihnen sein zu können und ihnen das bestmögliche Leben zu bieten."

Anamaria soll Lukas Jugendliebe gewesen sein. Den Antrag machte der Sportler ihr bereits im Juli 2023. Den besonderen Moment teilte er bei Instagram: Luka reiste für die Frage aller Fragen extra nach Slowenien. In der idyllischen Natur ging er vor der Mutter seiner Kinder auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Mit ihm freuten sich NBA-Kollegen wie LeBron James (41). Doch seinen Sport aufzugeben und zurück in die Heimat zur Familie zu ziehen, war für Luka wohl trotz allem keine Option. Er gilt als einer der aktuell besten Basketballer der NBA und hat mit 27 Jahren noch einen langen Karriereweg vor sich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Luka Dončić, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / anamariagoltes Anamaria Goltes, Ex-Partnerin von Luka Dončić

Anzeige Anzeige

Getty Images Luka Dončić, Sportler