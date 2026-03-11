Nicht schön: Maurice bezieht Stellung zu "The 50"-Ausraster

Maurice Dziwak (27) hat an der dritten Staffel der Show The 50 teilgenommen – dabei sorgte der Realitystar für ordentlich Wirbel. Im offiziellen Trailer zur Sendung war bereits zu sehen, wie der 27-Jährige mit seinem Mitstreiter Umut Tekin (28) heftig aneinandergerät und dabei fast die Fassung verliert. Im Promiflash-Interview hat Maurice jetzt erklärt, wie es für ihn ist, die Szenen im Nachhinein zu sehen. "Ich sage mal so, schön ist was anderes", gibt der Realitystar zu und räumt ein: "Ich bin halt ein emotionaler Mensch, das heißt nicht, dass ich immer alles richtig mache, aber ich versuche mein Bestes."

Was genau ihn bei "The 50" so in Rage gebracht hat, deutet Maurice nur an: "Ich mag halt so Ungerechtigkeiten nicht. Da sind wirklich Sachen passiert, die mag ich halt nicht. Dann kann das natürlich schon passieren, dass ich ein bisschen fuchsig werde", so der Realitystar. Besonders das Verhalten von Umut scheint Maurice dabei auf die Palme gebracht zu haben. "Weißt du, aus meiner Sicht ist das so: Auch wenn es falsch ist, Hauptsache es passiert auf echter Basis. Und bei ihm ist es meistens alles sehr, sehr gestellt. Er ist krampfhaft am Aufmerksamkeit suchen", erklärt Maurice weiter. "Und dann steigt mir das irgendwann zu Kopf, dann werde ich wütend und dann drehe ich durch. Ich mag das nicht – dieses Aufgesetzte ist nicht meins."

Wie übel der Zoff mit Umut wirklich wurde, verriet Maurice ebenfalls im Promiflash-Interview. "Mit Umut bin ich schon aneinandergeraten, tatsächlich. Da ist wirklich aus einer Mücke ein Elefant geworden. Aus einer Kleinigkeit heraus ist es schon gravierend geworden und dann waren wir beide die Staffel über so: Entweder er oder ich", erklärte der Realitystar offen. Ganz klar gab Maurice zu, dass er während der Dreharbeiten ein bestimmtes Vorhaben hatte: "Mein Ziel ist auf jeden Fall gewesen, dass ich weiterkomme als er."

Imago Maurice Dziwak am Flughafen Frankfurt, Januar 2025

Imago Umut Tekin, März 2026

Imago Maurice Dziwak bei der Premiere von "The 50" Staffel drei, März 2026