"Malcolm Mittendrin"-Star Jane Kaczmarek (70) hat geheiratet

Jane Kaczmarek (70) hat noch einmal Ja gesagt! Die Schauspielerin, die als Chaos-Mama Lois in der Kultsitcom "Malcolm mittendrin" berühmt wurde, hat im Juli 2025 ihre Jugendliebe Rusty Long geheiratet, wie People berichtet. Die beiden hatten sich 2024 bei einem Highschool-Treffen in ihrer Heimat in Wisconsin wiedergefunden, nachdem sie sich nach dem Abschluss aus den Augen verloren hatten. Statt eines dramatischen Hollywood-Plots erlebte Jane eine echte Märchenromanze: Nach dem Wiedersehen funkte es sofort wieder, wie sie nun im Gespräch mit dem Magazin erzählt. Gefeiert wurde ihre Hochzeit im Stil einer lockeren Sommerparty – mit dabei: ihre drei Kinder und Ex-Mann Bradley Whitford, die das neue Glück entspannt mitfeierten.

Die Liebesgeschichte von Jane und Rusty klingt wie aus einer romantischen Serie. Rusty, der heute als Anwalt arbeitet und selbst zwei Kinder sowie zwei Enkel hat, war in den 70ern ihr Highschool-Freund. Beim 50-jährigen Jubiläumstreffen ihrer Schule kamen sie 2024 erneut ins Gespräch und gingen gemeinsam essen. "Das Gefühl war einfach sofort wieder da", beschreibt Jane dieses Wiedersehen gegenüber People. Besonders rührend: Ein Song aus den 70ern, "I Think I'm Gonna Love You for a Long Long Time" von Linda Ronstadt, habe sie über Jahrzehnte immer wieder an Rusty erinnert. Nach ihrem gemeinsamen Dinner begleitete er sie noch zu ihrer Mutter nach Hause – und im alten Wohnzimmer, das laut Jane seit 1968 nicht mehr renoviert wurde, landeten die beiden schlussendlich knutschend auf dem Sofa. Inzwischen führen sie ein Pendelleben zwischen Wisconsin und Pasadena in Kalifornien.

Privat hat sich bei Jane damit ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen. Die Schauspielerin, die viele Fans noch mit der strengen Stimme und der wilden Mimik ihrer Serienfigur verbinden, konzentrierte sich nach dem Erfolg von "Malcolm mittendrin" lange Zeit vor allem auf ihr Familienleben und die drei Kinder aus ihrer Ehe mit Bradley. In den vergangenen Jahren zeigte sich Jane immer wieder mit grauerem Haar, aber unverändert energiegeladener Ausstrahlung. Nun teilt sie auf Instagram auch persönliche Einblicke in ihren Alltag mit Rusty und ihrer Patchworkfamilie. Während sie beruflich mit dem Reboot "Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer" noch einmal vor die Kamera zurückkehrt, scheint sie privat genau das gefunden zu haben, was viele Fans mit ihrer Serienfigur verbinden: jede Menge Trubel, Nähe und ein großes Herz für ihre Liebsten.

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Getty Images Jane Kaczmarek beim Annual Santa Barbara International Film Festival 2024

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Getty Images Bryan Cranston, Frankie Muniz, Christopher Masterson, Erik Per Sullivan, Jane Kaczmarek, Craig Lamar Traylor und Justin Berfield

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Getty Images Schauspielerin Jane Kaczmarek, 2019