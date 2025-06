So sieht Jane Kaczmarek von "Malcolm mittendrin" heute aus

In der Kultserie Malcolm mittendrin brachte Jane Kaczmarek (69) von 2000 bis 2006 als resolute Mutter Lois Millionen Zuschauer zum Lachen. Mit scharfem Ton, loderndem Temperament und überraschend viel Herz prägte sie das Bild der TV-Mutter wie kaum eine andere – und wurde zur Ikone einer ganzen Seriengeneration. Auch fast zwei Jahrzehnte später bleibt ihre Darstellung unvergessen. Optisch hat sich seither einiges verändert: Aus der markanten dunklen Mähne ist ein helleres Grau geworden – doch ihre Ausstrahlung ist geblieben.

Während einige ihrer Co-Stars nach dem Serienende große Karrieren starteten, wurde es um Jane ruhiger. Sie übernahm Rollen in Serien wie "Raising the Bar" und "Help Me Help You", hatte Gastauftritte in The Big Bang Theoryund Law & Order – doch der ganz große Durchbruch blieb aus. Stattdessen entschied sie sich für ein Leben abseits des Rampenlichts. Für einen besonderen Moment kehrte sie 2013 jedoch zurück in ihre Paraderolle: In einem alternativen Ende von Breaking Bad trat sie als Lois an der Seite von Bryan Cranston (69) auf – zur Freude aller Fans.

Nun steht ein echtes Serien-Highlight bevor: 2026 erscheint auf Disney+ ein vierteiliges Revival von "Malcolm mittendrin" – natürlich mit Jane, Bryan, Frankie Muniz (39) und dem Großteil des Original-Casts. Nur Dewey wird neu besetzt, da Erik Per Sullivan (33) Hollywood längst den Rücken gekehrt hat. Im Mittelpunkt: Hal und Lois feiern ihren 40. Hochzeitstag – und Malcolm reist mit eigener Familie an. Klingt harmlos? Von wegen. Das Chaos ist vorprogrammiert. Und eine Frage bleibt spannend: Kehrt Lois mit ihrer legendären, dunklen Mähne zurück – oder bleibt Jane ihrem neuen Look treu?

Getty Images Der Cast von "Malcolm mittendrin"

Getty Images Jane Kaczmarek, Schauspielerin

