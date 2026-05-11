Ermittlungen im Fall Nancy Guthrie nach 100 Tagen verringert

Rund 100 Tage nach dem Verschwinden von Nancy Guthrie, der Mutter von "Today"-Moderatorin Savannah Guthrie (54), haben Ermittler die Ressourcen im Vermisstenfall offenbar deutlich reduziert. Das berichtet Page Six unter Berufung auf Experten. Der pensionierte FBI-Agent Jason Pack erklärte dem Magazin: "Sie haben die Ressourcen in dieser laufenden Phase definitiv zurückgefahren. Das passiert in jedem Fall. Am Anfang setzt man viele Ressourcen ein, um sicherzustellen, dass alles Nötige abgedeckt ist." Während die erste Phase der Ermittlungen womöglich "einige Hundert Agenten und Beamte" umfasste, seien es inzwischen nur noch "einige Dutzend".

Auch die frühere CIA-Mitarbeiterin und FBI-Sonderagentin Tracy Walder geht davon aus, dass die Ermittlungen zurückgefahren wurden. "Die Ermittlung ist keine Rettungsaktion mehr", sagte sie dem Magazin. "Wenn es eine Rettung wäre, würden mehr Ressourcen eingesetzt, weil es die Hoffnung gibt, eine lebende Person zu finden. Jetzt betrachten sie es als Bergung und Kriminalfall. Es gibt keine Dringlichkeit mehr", erklärte die Agentin. Zugleich sagte sie, sie sei "nicht überrascht", dass Nancy nach 100 Tagen noch nicht gefunden wurde, da die entführende Person einen Vorsprung von "neun bis zehn Stunden" gehabt habe. Besorgniserregend sei laut Tracy vor allem das Fehlen digitaler Spuren: keine Kameraaufnahmen, kein Kennzeichen, kaum Hinweise. Das Pima County Sheriff's Office betonte hingegen in einer Stellungnahme gegenüber Page Six, man sei "vollständig engagiert" und arbeite weiterhin eng mit dem FBI zusammen. DNA- und Videoanalysen seien in Laboren im ganzen Land im Gange.

Nancy war am 1. Februar dieses Jahres als vermisst gemeldet worden. Sie war zuletzt am 31. Januar gesehen worden, als ihre Familie sie nach dem Abendessen zu Hause abgesetzt hatte. Am 10. Februar veröffentlichten die Behörden Aufnahmen einer maskierten Person, die in ihr Haus eingebrochen war. Bislang fehlt jede Spur von Nancy. Am Muttertag veröffentlichte Savannah auf Instagram ein emotionales Video, in dem sie ihrer Mutter rührende Worte widmete. "Mutter, Tochter, Schwester, Nonie – wir vermissen dich mit jedem Atemzug. Wir werden niemals aufhören, nach dir zu suchen. Wir werden niemals Frieden finden, bis wir dich finden", schrieb die Moderatorin und bat ihre Follower um Unterstützung: "Bitte betet weiter. Bringt sie nach Hause." Inmitten der belastenden Familiensituation kehrte Savannah im April zur Arbeit zurück und kündigte zudem die Moderation der neuen Gameshow "Wordle" an, die von Jimmy Fallon (51) produziert wird. "Es ist seltsam, jeden Tag die 'Today'-Show zu moderieren, und es ist seltsam zu sagen, dass ich eine Gameshow machen werde, wenn das Herz gebrochen ist", sagte sie. "Aber ich bin entschlossen, einen Fuß vor den anderen zu setzen."

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Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter Nancy

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Imago Savannah Guthrie und ihre Mutter Nancy

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