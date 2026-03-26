Mia Thornton angeblich wegen Mietrückständen verklagt

Mia Thornton (41) sieht sich erneut mit rechtlichen Problemen konfrontiert. Die ehemalige "Real Housewives of Potomac"-Darstellerin wurde von einem Luxusapartmenthaus in Atlanta verklagt, weil sie angeblich ihre Miete nicht bezahlt hat. Wie Us Weekly unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet, die im März eingereicht wurden, soll der TV-Star rund 2.859 Dollar (umgerechnet 2.470 Euro) an ausstehender Miete für den Monat März schulden. Zusammen mit zusätzlichen Gebühren belaufe sich die Gesamtsumme auf fast 3.500 Dollar (umgerechnet 3.024 Euro), heißt es in den Unterlagen. Ein Sprecher von Mia hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Die neue Klage kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt für die Realitydarstellerin. Bereits im November vergangenen Jahres war Mia wegen schweren Diebstahls festgenommen worden. Laut einem Polizeibericht wird ihr vorgeworfen, Möbel im Wert von über 11.000 Dollar (umgerechnet 9.505 Euro) aus einer Wohnung in Atlanta gestohlen zu haben, die sie gemietet hatte. Dabei soll es sich um Radios, Fernseher, DVD-Player und andere Gegenstände gehandelt haben. Zudem wurde die TV-Persönlichkeit bereits Monate vor ihrer Verhaftung von der Verwaltungsfirma Encore Management wegen Räumung verklagt. In dieser Klage ging es laut Us Weekly um ausstehende Mietzahlungen für eine Wohnung mit drei Schlafzimmern und drei Bädern, für die sie angeblich 5.100 Dollar (umgerechnet 4.407 Euro) für September sowie weitere 6.085 Dollar (umgerechnet 5.258 Euro) pro Monat schuldete.

Nach den rechtlichen Schwierigkeiten meldete sich Mia zu Jahresbeginn auf Instagram selbst zu Wort. "In diesem neuen Jahr geht es um Wiederaufbau, Verfeinerung und zielgerichtetes Aufstehen", schrieb sie. "Ich bin dankbar für die Klarheit, die durch Widrigkeiten entsteht, und ich bin entschlossen, mit Integrität und Anmut voranzuschreiten. Danke für die Liebe, meine Lieben." In einem weiteren Post betonte die Mutter, dass sie sich auf "Ausrichtung, Elevation und Eleganz" konzentriere. "Die vergangene Woche hat mich daran erinnert, wie wichtig es ist, geerdet zu bleiben, besonders wenn das Leben laut wird", erklärte sie. "Ich gehe in ein weiteres Jahr mit Klarheit, Verantwortlichkeit und Dankbarkeit. Herausforderungen definieren mich nicht – wie ich wiederaufbaue, das tut es." Mia hatte Potomac nach vier Staffeln verlassen, um mit ihrer Familie nach Atlanta zu ziehen.

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Instagram / mrsmiathornton Mia Thornton, US-Realitystar

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Getty Images Mia Thornton bei der NAACP Image Awards Nominees Reception in Los Angeles, Februar 2025

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Getty Images Mia Thornton bei der Premiere von National Geographics "Genius: MLK/X" in Washington, D.C.