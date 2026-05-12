Nicole Kidman erntet Kritik für Muttertagsfoto mit zwei Kids

Ein Muttertagsfoto von Nicole Kidman (58) hat in den sozialen Medien für heftige Diskussionen gesorgt. Die Schauspielerin teilte auf Instagram ein Foto aus der Wüste, auf dem sie mit ihren Töchtern Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15) zu sehen ist – umgeben von beeindruckenden roten Felsenlandschaften. Nicole trägt dabei eine ihrer Töchter huckepack und lächelt die andere an. "Meine beiden Mädchen sind alles für mich", schrieb sie dazu. Viele Fans feierten den herzlichen Post – andere reagierten jedoch mit deutlicher Kritik.

Der Grund für den Unmut: Zahlreiche Nutzer vermissten in dem Post Nicoles zwei ältere Kinder, Bella (33) und Connor (31), die sie während ihrer Ehe mit Tom Cruise (63) adoptiert hatte. "Was ist mit deinen anderen zwei Kindern? Nur weil du keine Beziehung zu ihnen hast, bedeutet das nicht, dass man ihre Existenz ignorieren kann", schrieb ein Nutzer in den Kommentaren. Ein anderer fragte schlicht: "Ich dachte, du hast vier Kinder! Das ist so seltsam." Wieder andere sprangen der Schauspielerin zur Seite und wiesen darauf hin, dass das Verhältnis zu Bella und Connor seit Jahren durch deren Verbindung zur Scientology-Kirche belastet sei.

Über die Beziehung zu ihren Adoptivkindern hat Nicole in der Vergangenheit kaum gesprochen, während sie sich zu Sunday und Faith regelmäßig öffentlich äußert. Beide Töchter begleiten sie gelegentlich auch bei öffentlichen Auftritten. Bella und Connor hingegen halten sich weitgehend aus dem Rampenlicht heraus. Nicole hatte sich zuletzt von Ehemann Keith Urban (58) getrennt, dem Vater von Sunday und Faith. Den Muttertag nutzte sie nun, um mit einem persönlichen Post ihre Verbundenheit zu den beiden Töchtern zum Ausdruck zu bringen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Premiere von "Margo's Got Money Troubles" in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Cruise und sein Sohn Connor, 2009

Anzeige Anzeige

Getty Images Sunday Rose Kidman Urban und Nicole Kidman bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York