Alte X-Fehde: Rebecca Black kontert Tweet von Jaafar Jackson

Mit einem frechen Konter auf einen 15 Jahre alten Tweet hat Rebecca Black (28) jetzt für Aufsehen im Netz gesorgt. Die Sängerin, die 2011 mit ihrem viralen Hit "Friday" bekannt wurde, stieß kürzlich auf einen alten Post von Jaafar Jackson (29) – und ließ ihn nicht unkommentiert. Jaafar hatte damals, auf dem Höhepunkt des "Friday"-Hypes, geschrieben: "Rosen sind rot, Veilchen sind blau, wenn Rebecca Black irgendwelche Preise gewinnt, Kanye du weißt was zu tun ist." Eine klare Anspielung auf den berühmten Moment, als Kanye West bei den MTV VMAs 2009 Taylor Swifts (36) Dankesrede unterbrach. Rebecca retweetete den Beitrag nun auf X und antwortete trocken: "Okay, aber du warst richtig gut in 'Michael'", wie Just Jared berichtet.

Nur wenige Stunden nach ihrem Konter meldete sich die Sängerin ein weiteres Mal zu Wort – offenbar als Reaktion auf die Kommentare, die ihr Repost ausgelöst hatte. "Leute, ich habe nur Spaß, nachdem mir ein buchstäblich jahrzehntealtes Ding zugeflogen ist. Frohen Muttertag", schrieb sie laut dem Magazin People auf der Social-Media-Plattform. Damit machte sie deutlich, dass sie die Sache locker nimmt und keinen ernsthaften Beef anzetteln wollte.

Jaafar, den Rebecca in ihrem Konter für seine schauspielerische Leistung lobte, spielt in dem Biopic "Michael" seinen verstorbenen Onkel Michael Jackson, den King of Pop. Der Film läuft seit einigen Wochen in den Kinos und startete mit einem rekordverdächtigen Eröffnungswochenende an den Kinokassen. Jaafar wurde am 25. Juli 1996 geboren und ist damit ein Neffe des 2009 verstorbenen Superstars. Michael Jackson starb am 25. Juni 2009 unter dramatischen Umständen und hinterließ drei Kinder.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Rebecca Black im Februar 2020 in Los Angeles, Rechts: Jaafar Jackson bei der AFI Tribute-Gala 2026

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Getty Images Kanye West und Taylor Swift, im September 2009

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Getty Images Jaafar Jackson bei der AFI Tribute-Gala zu Ehren von Eddie Murphy im Dolby Theatre in Los Angeles, 18. April 2026