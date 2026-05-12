Babyglück: Zwei DSDS-Stars erwarten gleichzeitig Nachwuchs

Doppelte Babyfreude in der DSDS-Welt: Gleich zwei ehemalige Teilnehmer der Castingshow verkünden jetzt gleichzeitig freudige Neuigkeiten. Jesse Ritch (34) und seine Partnerin Alissa Orlando erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Der Schweizer Musiker teilte die Neuigkeit mit einem süßen Foto auf Instagram und schrieb auf Schweizerdeutsch: "Das Herz ist voll und die Freude riesig: Wir werden zum zweiten Mal Eltern! Wir können unser Glück kaum fassen, dass unsere kleine Familie wächst." Auch Ex-DSDS-Teilnehmerin Zazou Mall verkündete auf der Plattform, dass sie und ihr Partner Eltern werden – ebenfalls bereits zum zweiten Mal: "Baby Nummer zwei kommt bald, halleluja – bald sind wir zu viert", schreibt sie unter ihr Bild.

Kaum waren die Neuigkeiten öffentlich, überhäuften Fans und Promis die beiden mit Glückwünschen. Unter Jesses Beitrag meldeten sich unter anderem Let's Dance-Star Christina Hänni (36), Mundart-Sängerin Melanie Oesch und Schlagersängerin Linda Fäh (38). Besonders herzlich fiel die Botschaft von Christina aus: "Wir freuen uns so riesig für euch, und unsere Kleine freut sich schon so mit ihrer Freundin, das kleine Baby kennenzulernen", schrieb sie in den Kommentaren.

Jesse und Zazou kennen sich aus der DSDS-Ära, auch wenn sie in unterschiedlichen Staffeln angetreten sind: Zazou nahm 2011 an der Castingshow teil, Jesse ein Jahr später, 2012 – in derselben Staffel, aus der Luca Hänni (31) als Sieger hervorging. Jesse belegte damals mit seiner markanten Stimme den dritten Platz und etablierte sich danach in der Schweizer Musikszene. Die Verbindung zu Christina, die so herzlich gratulierte, kommt nicht von ungefähr: Sie ist mit Luca verheiratet. Die diesjährige Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" gewann übrigens Menowin Fröhlich (38), der sich damit 16 Jahre nach seiner ersten Teilnahme seinen Traum vom Superstar-Titel erfüllte.

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RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jury 2026: Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido

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Instagram / zazou_official Ex-DSDS-Star Zazou Mall, Mai 2026

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Getty Images Jesse Ritch, Sänger

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