Remis bei "Schlag den Star": Fans fühlen sich veräppelt

Eine Premiere der besonderen Art gab es am Samstagabend bei Schlag den Star auf ProSieben: Zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung gab es keinen Gewinner. Die Let's Dance-Stars Ekaterina Leonova (39) und Isabel Edvardsson (43) waren als Team gegen Schlagerstar Vanessa Mai (34) und Moderatorin Lola Weippert (30) angetreten, doch was spannend begann, fand gegen zwei Uhr nachts ein mehr als ernüchterndes Ende für die müden Zuschauer. Nach fast sechs Stunden intensiven Wettkampfs entschieden sich die vier Frauen beim finalen Spiel "Halten" dazu, gleichzeitig loszulassen und sich das Preisgeld von 100.000 Euro zu teilen. Während die Teilnehmerinnen den Moment als feministischen Meilenstein feierten und Ekaterina schon ihren Platz in der TV-Geschichte beschwor, herrschte bei einigen Fans pure Enttäuschung.

Die Quittung der Zuschauer folgte prompt und auf der Plattform X brach ein regelrechter Shitstorm los. "Schlag den Star hat mit der Ausgabe vom 9. Mai den absoluten Tiefpunkt erreicht", schrieb ein User. "Für mich das Ende des Formats", so ein weiterer enttäuschter Zuschauer. Auch ProSieben bekam sein Fett weg: "Wenn man so dämlich ist, dass man ein Spiel als letztes Spiel aussucht, das förmlich nach Absprache schreit, ist es nur logisch, dass das auch passiert", schimpfte ein Fan. Andere bezeichneten die Entscheidung als "Beschiss am Zuschauer" und bemängelten, dass die fast sechs Stunden Show damit für nichts gewesen seien.

Dabei war die Sendung alles andere als ereignislos verlaufen. Schon während der Show gab es einen Schockmoment, als Vanessa von einem Ball im Gesicht getroffen wurde, blutete und medizinisch versorgt werden musste. Ihr kurzer Kommentar zu den Schmerzen war eindeutig: "Fuck, tut das weh." Auch Ekaterina zeigte vollen Einsatz, obwohl sie erst kurz vor der Aufzeichnung operiert worden war. Dass der Abend trotz dieser körperlichen Strapazen und des hohen Einsatzes in einer abgesprochenen Teilung des Preisgeldes mündete, bleibt für viele Fans unbegreiflich.

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© Joyn / Benedikt Müller / Willi Weber / Steffen Z. Wolff Isabel Edvardsson, Ekaterina Leonova, Lola Weippert und Vanessa Mai auf dem "Schlag den Star"-Promo-Bild

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© Joyn/Willi Weber Ekaterina Leonova, Isabel Edvarsson, Vanessa Mai und Lola Weippert bei "Schlag den Star", Mai 2026

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