Mehrere Reality-Anfragen: Diese Shows sagte Tom Gerhardt ab

Er ist eine der bekanntesten Komiker-Ikonen des deutschen Fernsehens – doch im Reality-TV war Tom Gerhardt (68) bislang kaum zu sehen. Jetzt enthüllte der Schauspieler beim Bild-Renntag in Gelsenkirchen im Promiflash-Interview, dass er im Laufe der Jahre Anfragen von gleich mehreren großen Realityshows erhalten und allesamt abgelehnt hat. Darunter befanden sich demnach Formate wie Big Brother, Promi Big Brother und das Dschungelcamp – also gleich einige der bekanntesten und quotenstärksten Sendungen des deutschen Reality-Fernsehens.

Den Grund für seine Zurückhaltung erklärte Tom ganz offen: "Ich bin privat eben voll normal. Da bin ich jetzt nicht spektakulär. Da wüsste ich nicht so genau, ja was sollen die Leute davon haben?", sagte er. Auf die Frage, um welche konkreten Shows es sich handelte, antwortete er zunächst zögerlich mit: "Das darf ich jetzt nicht sagen, sonst sind die nachher beleidigt", nannte dann aber doch einige Namen. Zudem betonte er, dass viele dieser Anfragen schon lange zurückliegen: "Mein Gott, zum Teil sind das ja schon Caster gewesen, die jetzt schon längst einen anderen Job haben. Ich bin ja schon Jahrzehnte unterwegs in der Branche." Einen kurzen Gastauftritt hat er dann aber doch gewagt: In der "Big Brother – Knossi Edition" schaute er kurz vorbei.

Auch als Zuschauer ist das Reality-TV nicht sein bevorzugtes Genre: "Ich gucke jetzt nicht regelmäßig Realityshows, das tue ich nicht. Ich würde mal so dran hängen bleiben – wenn ich irgendwas Lustiges sehe, würde ich vielleicht mal pausieren", so Tom. Bekannt wurde der am 12. Dezember 1957 geborene Komiker vor allem durch seine Kultrolle als schrulliger "Hausmeister Krause", die er von 1999 bis 2010 in der gleichnamigen Sat.1-Serie verkörperte. Die skurrile Satire entwickelte sich schnell zu einem echten Publikumsliebling und könnte womöglich schon bald wieder ein TV-Comeback feiern, wie Tom ebenfalls im Promiflash-Interview andeutete.

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Imago Tom Gerhardt im Promiflash-Interview beim BILD-Renntag 2026

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Action Press / United Archives GmbH Tom Gerhardt als Dieter Krause in "Hausmeister Krause – Ordnung muss sein"

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Getty Images Tom Gerhardt, Schauspieler