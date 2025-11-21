Realitystar Mia Thornton wegen Möbel-Diebstahls verhaftet

Vergangenen Mittwoch klickten bei Mia Thornton (40) die Handschellen. Berichten von Us Weekly zufolge wurde der Realitystar wegen schweren Diebstahls verhaftet. Ein Presse-Statement der Polizei von Atlanta erklärt: "Beamte des Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport reagierten auf einen Fahndungsaufruf des Zoll- und Grenzschutzamtes. Die Beamten identifizierten die Person als Frau Mia Fields-Thornton, gegen die ein Haftbefehl der Stadt Atlanta wegen eines mutmaßlichen Möbeldiebstahls vorlag." Die ehemalige Real Housewives of Potomac-Darstellerin soll keinen Widerstand geleistet haben und wurde für eine weitere Bearbeitung des Falls ins Gefängnis von Fulton County gebracht. Sie selbst äußerte sich bisher nicht zu der Verhaftung.

Laut dem Polizeibericht soll Mia Möbelstücke im Wert von über 9.500 Euro aus einer Wohnung in Atlanta entwendet haben. Diese hatte sie zuvor offenbar möbliert gemietet. Unter den geklauten Gegenständen befanden sich unter anderem ein Fernseher, ein DVD-Player und mehrere Radios. Bodycam-Aufnahmen der Polizisten zeigen, dass Mia nicht ahnungslos war: Sie brach bei der Verhaftung in Tränen aus und gab zu, gewusst zu haben, dass ein Haftbefehl gegen sie vorliegt. Ob die US-Amerikanerin auch den Vorwurf zugab, ist nicht bekannt.

Mia ist in den USA vor allem durch ihren Auftritt in dem "Real Housewives"-Ableger bekannt. Von der sechsten bis zur neunten Staffel stand sie für das Reality-Format vor der Kamera. Anfang 2025 entschied sie sich dann für den Ausstieg, als sie mit ihrer Familie nach Atlanta umzog. Bei Instagram erklärte die 40-Jährige ihrer Community: "Die letzten vier Staffeln waren eine unvergessliche Reise, voller Wachstum, Lektionen und so vielen unglaublichen Erinnerungen. [...] An meine Cast-Kollegen: Danke für all die Lacher, die Erfahrungen und die unvergesslichen Momente. Und an die fantastischen Fans: Eure Liebe und Unterstützung haben mir alles bedeutet. Das werde ich immer in meinem Herzen tragen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Mia Thornton bei der Premiere von National Geographics "Genius: MLK/X" in Washington, D.C.

Anzeige Anzeige

Instagram / mrsmiathornton Mia Thornton, US-Realitystar

Anzeige Anzeige

Getty Images Mia Thornton bei der NAACP Image Awards Nominees Reception in Los Angeles, Februar 2025

Anzeige

Glaubt ihr, dass Mia für den Diebstahl verurteilt wird? Ja, das wird sie sicher zugeben. Nein, ich glaube, das wird nichts nach sich ziehen. Ergebnis anzeigen