Benedict Cumberbatch streitet auf Radweg wegen roter Ampel

Ungewöhnliche Szenen in London: Schauspieler Benedict Cumberbatch (49) geriet vergangene Woche auf einem Radweg in einen heftigen Streit mit einem anderen Fahrradfahrer. Auslöser soll eine rote Ampel gewesen sein, die der "Doctor Strange"-Star angeblich überfahren hatte. Der unbekannte Radler verfolgte Benedict daraufhin so lange, bis dieser anhielt. Was folgte, war ein rund zehnminütiger Wortwechsel, bei dem beide Beteiligten die Spur blockierten, sodass kein anderer Verkehrsteilnehmer passieren konnte. Die Auseinandersetzung wurde von einem Zuschauer auf Video festgehalten.

In dem Clip ist zu sehen, wie Benedict sein Fahrrad abstellt und auf den aufgebrachten Mann zugeht. "Du bist von Sinnen, du lügst", warf der unbekannte Radfahrer dem Schauspieler vor. "Ich war die ganze Zeit hinter dir." Benedict soll ihn daraufhin beschuldigt haben, ihn verbal anzugehen, worauf der Mann sarkastisch entgegnete: "Oh nein, ich habe den Mann verbal angegriffen, der wiederholt das Gesetz gebrochen hat." Daraufhin räumte Benedict ein: "Ich habe es einmal gemacht." Der Unbekannte behauptete jedoch, er habe noch zwei weitere rote Ampeln missachtet, was der Schauspieler abstritt. Ein Augenzeuge schilderte gegenüber Page Six das Geschehen: "Es war verrückt. Es war ein derart aufgeblasener Straßenstreit, dass er fast gestellt wirkte." Derselbe Beobachter ergänzte außerdem: "Benedict schaffte es trotzdem, alle Zuschauer zu bezaubern, obwohl er gerade ausflippte."

Für Schmunzeln sorgte, was nach dem Zwischenfall geschah: Als Schulkinder, die die Szene beobachtet hatten, für Fotos mit dem Star anstanden, bat Benedict sie höflich, kurz zu warten – und posierte anschließend geduldig mit den jungen Fans. Benedict ist vor allem durch seine Rollen als Meisterdetektiv in der BBC-Serie Sherlock sowie als Marvel-Superheld in "Doctor Strange" einem Millionenpublikum bekannt. Der britische Schauspieler lebt mit seiner Familie in London.

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Getty Images Benedict Cumberbatch, 2024

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Imago Benedict Cumberbatch und Martin Freeman als Sherlock Holmes und Dr. Watson aus dem BBC-Format "Sherlock"

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Action Press/ SIPA PRESS Filmplakat von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"