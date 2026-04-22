Rocklegende Dave Mason ist im Alter von 79 Jahren verstorben

Rockfans auf der ganzen Welt trauern um Dave Mason: Der Leadsänger und Mitbegründer der Kultband Traffic ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Wie sein Vertreter jetzt in einem Statement bestätigt, starb der Musiker am Sonntag, den 19. April, friedlich in seinem Zuhause im US-Bundesstaat Nevada. In der Mitteilung, über die unter anderem das Branchenportal Deadline berichtet, ist von großer Trauer die Rede.

In dem offiziellen Statement wird Dave als gefeierter Songschreiber, Musiker, Sänger und auch als Autor beschrieben. Weiter heißt es, der Künstler sei ganz friedlich eingeschlafen. Zum Abschluss der Erklärung wird noch einmal hervorgehoben, wie prägend sein Weg gewesen sei: "Dave Mason lebte ein bemerkenswertes Leben, das der Musik und den Menschen gewidmet war, die er liebte." Konkrete Angaben zu möglichen gesundheitlichen Problemen oder näheren Umständen seines Todes wurden bisher nicht veröffentlicht.

Dave wurde vor allem durch seine Arbeit mit der Rockband Traffic bekannt, die ihn schließlich auch in die legendäre Rock & Roll Hall of Fame führte. Die Musikgruppe, die er in den 1960er-Jahren mitgründete, zählt zu den einflussreichsten Gruppen der britischen Rockszene jener Ära. Neben seiner Karriere mit der Band machte sich der Brite auch als Solomusiker einen Namen und stand jahrzehntelang auf den Bühnen der Welt. Zu seinen bekanntesten Solo-Songs gehört "We Just Disagree" aus dem Jahr 1977, der ihm in den USA einen großen Erfolg bescherte.

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Getty Images Dave Mason, Musiker

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Getty Images Stevie Winwood, Chris Wood, Jim Capaldi und Dave Mason der Band Traffic, 1970

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Getty Images Dave Mason, Oktober 2011

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