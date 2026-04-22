Madonna bietet Finderlohn: Coachella-Outfit ist verschwunden

Madonna (67) erlebt nach ihrem großen Coachella-Comeback einen unerwarteten Schockmoment: Das Bühnenkostüm, das sie bei ihrer gemeinsamen Performance mit Sabrina Carpenter trug, ist spurlos verschwunden. Die Popsängerin war als Überraschungsgast beim Headliner-Auftritt der 26-Jährigen aufgetreten und hatte in einem Vintage-Look aus ihrem persönlichen Archiv die Klassiker "Vogue" und "Like a Prayer" performt. Das komplette Outfit – bestehend aus einer lila Jacke, einem fliederfarbenen Korsett, einem Spitzenkleid sowie langen Handschuhen und transparenten Strümpfen – ist nach der Show verschwunden. Nun hat die Sängerin einen Finderlohn ausgesetzt.

Auf Instagram wandte sich Madonna direkt an ihre Fans und schilderte, was passiert ist. "Das war ein unglaubliches Gefühl", schwärmte sie zunächst von der Performance – "bis ich feststellte, dass die Vintage-Stücke, die ich trug, verschwunden waren – mein Kostüm, das aus meinem persönlichen Archiv stammte – Jacke, Korsett, Kleid und alle anderen Kleidungsstücke", schrieb sie. Die Bedeutung der Stücke für die Sängerin ist enorm: "Das sind nicht nur Kleidungsstücke, sie sind Teil meiner Geschichte." Auch weitere Archivstücke aus derselben Ära seien demnach verschwunden. Wer die Gegenstände findet, soll sich laut Madonna via Mail bei ihrem Team melden.

Der Auftritt war für Madonna auch aus einem anderen Grund besonders bedeutsam: Auf der Bühne erklärte sie, dass es vor 20 Jahren ihr erstes Coachella gewesen sei – damals trat sie im Dance-Zelt auf und spielte zum ersten Mal "Confessions on a Dance Floor", Teil 1, in Amerika. "Der Kreis schließt sich. Das bedeutet mir sehr viel", sagte sie gegenüber dem Publikum. Ihr Auftritt beim diesjährigen Festival war jedoch nicht unumstritten: Zahlreiche Fans hatten ihr im Netz Playback-Vorwürfe gemacht und sie auf der Plattform X als "Betrügerin" bezeichnet.

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Getty Images Madonna performt mit Drake beim Coachella Valley Music & Arts Festival 2015 in Indio, Kalifornien

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Instagram / madonna Madonna, Februar 2026

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Instagram / madonna Sängerin Madonna im Juni 2025