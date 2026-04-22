Staatsanwaltschaft ermittelt wohl wegen "Prominent getrennt"

In Sam Dylans (35) Talkshow "Nightfever" hat Brenda Brinkmann jetzt für mächtig Aufsehen gesorgt. In der zweiten Ausgabe der Show enthüllte die Reality-Bekanntheit live vor Publikum, dass nach den Dreharbeiten zu Prominent getrennt offenbar Ermittlungen eingeleitet wurden. "Ich weiß nicht, wie viel ich dazu sagen darf, aber die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen", behauptete Brenda in der Sendung. Dabei betonte sie ausdrücklich: "Das war nichts Zivilrechtliches, das war nichts, was Vanessa eingeleitet hat." Ebenfalls zu Gast in der Show war Aleksandar Petrovic (35), den Brenda zuvor mit der Frage konfrontierte, was bei der Sendung eigentlich passiert sei.

Aleks zeigte sich von den Aussagen seiner Kollegin sichtlich überrumpelt. Als Gastgeber Sam ihn fragte, ob an den Vorwürfen etwas dran sei, entgegnete der Realitystar: "Keine Ahnung, ich habe nichts von einem Staatsanwalt gehört. Höre ich hier zum ersten Mal, werden wir sehen, ob das stimmt." Doch damit nicht genug: Brenda behauptete außerdem, Aleks habe Anwaltsbriefe von seiner Ex ignoriert und Fristen versäumt. Darauf reagierte Aleks mit dem Konter: "Du, Anwaltsbriefe gibt es auch im Austausch" – und deutete damit an, dass Schreiben dieser Art offenbar von beiden Seiten verschickt wurden.

Brendas Aussagen kommen nicht aus dem Nichts. Schon vor zwei Monaten hatte Emmy Russ (26) im Netz heftig gegen Aleks ausgeteilt und sogar Gewaltvorwürfe in den Raum gestellt. In einem Instagram-Reel und vor allem in den Kommentaren dazu behauptete Emmy, die Zuschauer sollten "Prominent getrennt" abwarten, "wo er ein Glas nach V. wirft, es zerbricht und sie verletzt". Mit "V." meinte sie dabei offenbar Vanessa.

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RTL "Prominent getrennt"-Paare 2025

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Imago Brenda Brinkmann bei The Ultimate Hype in der Rudolf-Weber-Arena Oberhausen, 04.10.2025

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Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu im Mai 2024