So viel Geld gibt Christian Wolf in nur einem Monat aus

Christian Wolf (30) ist bekannt dafür, seinen Fans offen Einblicke in sein Leben zu gewähren – und das macht der Unternehmer und More-Nutrition-Mitgründer nun auch in Sachen Finanzen. In einem neuen TikTok-Clip verrät der 30-Jährige, wie viel er jeden Monat ausgibt – und kommt dabei auf eine beachtliche Summe. "Ich gebe im Monat etwa 100.000 Euro aus", erklärt er dort freimütig. Die Kosten entstünden laut Christian nicht durch einzelne Luxus-Exzesse, sondern seien das Ergebnis seines regulären Alltags voller Reisen, Restaurantbesuche und Hotelaufenthalte – und das häufig nicht allein.

Ein besonders kostentreibender Faktor ist dabei seine Gewohnheit, Freunde und Teammitglieder auf Reisen mitzunehmen. "Weißt du, wenn ich zum Beispiel irgendwie mit Freunden unterwegs bin oder auch mein Team um mich rum ist, dann will ich halt nicht, dass ich in einem Hotel penne und die fünf anderen Leute woanders", erklärt er im Clip. Wenn man in ein schönes Hotel gehe, buche man dann eben sechs Zimmer statt einem. Um seine Ausgaben einzuordnen, verweist er auf den Podcast "My First Million", in dem Unternehmer Neil Patel einst erzählt hatte, rund 120.000 Dollar im Monat auszugeben. Damals sei ihm diese Summe kaum vorstellbar vorgekommen. "Und jetzt bin ich halt selbst an dem Punkt, aber es ist dann halt vollkommen logisch, wenn du sagst, okay, du hast Hotels, Restaurants, Flüge und das halt für zehn Leute an schönen Orten und mit schönen Hotels. Dann läppert sich das halt sehr schnell", so Christian.

Die monatlichen Ausgaben von rund 100.000 Euro stehen im Verhältnis zu einem Vermögen, das Christian selbst auf etwa 100 Millionen Euro beziffert. Der Unternehmer ist zudem auf TikTok sehr aktiv und teilte zuletzt auch mit, wie er seinen Account direkt über die Plattform monetarisiert – nachdem er nach eigener Aussage erst kürzlich entdeckt hatte, dass diese Möglichkeit überhaupt existiert. Zuletzt hatte Christian eher mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Nach einem Shitstorm um einen umstrittenen Kommentar meldete er sich auf Instagram mit einem Video zurück und teilte gegen Kritiker aus. Influencer, die sich öffentlich von ihm distanziert hätten, nannte er darin "Heuchler". Unter ihnen: Antonia Elena, die Mutter seines Sohns Noah. Christian warf seinen Gegnern vor, ihre Communities zu täuschen und bewusst falsche Eindrücke zu erzeugen. Daraufhin lieferte er sich online einen Schlagabtausch mit Elena, der letztendlich unter der Gürtellinie endete.

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Christian Wolf bei der The Founder Summit 2025 im April

Anzeige Anzeige

IMAGO / Hartenfelser Christian Wolf, Unternehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, Juli 2025