Body und Implantate: Wie viel wiegen "Die Geissens"?

Die fünfte Staffel von "Davina und Shania – We Love Monaco" ist auf RTL II gestartet, und gleich in der ersten Folge sorgt die Familie Geiss für unterhaltsame Momente. Die beiden Töchter, Davina Geiss (22) und Shania Geiss (21), luden ihre Eltern Carmen und Robert Geiss (62) in den exklusiven Monte-Carlo Beach Club ein – und was als entspannter Ausflug begann, entwickelte sich schnell zu einer amüsanten Diskussion rund um Kleidergrößen und Körpergewicht. Carmen behauptete dabei, lediglich 55 Kilogramm zu wiegen, was bei Shania und Davina für ungläubiges Lachen sorgte. "Ich hab 55 Kilo", verteidigte sich die Millionärsgattin, griff sich an die Brust und ergänzte: "Aber bei mir sind die 55 hier oben." Tochter Shania kommentierte das trocken: "Der Rest wiegt nichts, es sind nur die Titten." Robert meldete sich ebenfalls zu Wort und nannte dabei ganz nüchtern sein Gewicht von 86 Kilogramm. Mitten in die familiäre Diskussion platzte dann noch eine prominente Zufallsbekanntschaft: Anna Ermakova (26), Tochter von Boris Becker (58), lief durchs Bild, während die Kamera sie einfing. "Ich seh die Tochter von Boris Becker hier jeden Tag", kommentierte eine der Geiss-Töchter.

Dass die Geissens in einem der exklusivsten Beachclubs der Welt überhaupt drehen durften, ist keine Selbstverständlichkeit. Normalerweise gilt im Monte-Carlo Beach Club ein striktes Drehverbot. Robert erklärte gegenüber der Kamera jedoch selbstbewusst: "Wir haben natürlich wie immer eine Ausnahmegenehmigung, weil die Geissens schaffen ja meistens alles und hier sieht man natürlich echte Persönlichkeiten. Prinzessinnen, Beyoncé – oder die Tochter von Boris Becker." Der Club gehört seit Jahrzehnten zu den angesagtesten Treffpunkten der internationalen High Society und ist hauptsächlich Gästen des Monte-Carlo Beach Hotel vorbehalten.

Der Monte-Carlo Beach Club blickt auf eine fast hundertjährige Geschichte zurück. Seit den späten 1920er-Jahren pilgerten Legenden wie Schauspielerin Brigitte Bardot (†91), Fürstin Grace Kelly (†52) oder Sängerin Maria Callas an diesen Ort. Dass Carmen beim Thema Gewicht gut gelaunt mitmacht, überrascht ein wenig – immerhin hatte Robert zuletzt in einem Interview mit Bunte erklärt, dass er seit zwei Jahren die sogenannte "Abnehmspritze" nutze und damit knapp 13 Kilogramm verloren habe. Carmen greife laut Robert ebenfalls gelegentlich darauf zurück, allerdings nicht so konsequent wie er.

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AEDT Davina und Shania Geiss beim Lascana Summer Club 2025

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Instagram / carmengeiss Shania, Davina, Robert und Carmen Geiss im Juni 2023

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Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova, August 2025