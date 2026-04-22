Release-Datum in Eisblock: Dann kommt Drakes neues Album

Drake (39) hat das Release-Datum seines neuen Albums "Iceman" laut TMZ auf eine äußerst kreative Weise enthüllt: Der Rapper versteckte die begehrte Information in einem riesigen Eisblock, der vor dem Bond Place Hotel in Toronto aufgestellt wurde. Fans und Streamer versuchten mit allen Mitteln, das Eis zu knacken – von Lötlampen bis hin zu Spitzhacken war alles dabei. Dem Twitch-Streamer Kishka gelang schließlich der Durchbruch: Er kletterte live vor der Kamera auf die Eisinstallation und zog eine blaue Tasche mit der Aufschrift "Freeze the World" heraus – der Chat drehte durch.

Doch damit war das Abenteuer noch nicht vorbei. Auf Anraten von Streamer Adin Ross, der sich mitten im Stream telefonisch meldete, machte sich Kishka auf den Weg zu Drakes Villa "The Embassy". Dort öffnete er die Tasche, in der sich ein mehrfach wasserdicht verpacktes Buch befand. Der Inhalt war die lang ersehnte Enthüllung: "Iceman" erscheint am 15. Mai. Als Belohnung für seinen Einsatz bekam Kishka zusätzlich eine Tasche voller Hundert-Dollar-Scheine überreicht. Drake selbst tauchte nicht persönlich auf – er wurde jedoch dabei gesichtet, wie er kurz durch sein Fenster in die Kamera winkte. Die Tracklist des Albums ist derweil noch nicht bekannt, so TMZ.

Drake, der mit bürgerlichem Namen Aubrey Graham heißt und auch als "6 God" oder "Drizzy" bekannt ist, wurde am 24. Oktober 1986 in Toronto, Kanada, geboren. Die Stadt spielt in seinem künstlerischen Schaffen eine zentrale Rolle – er bezeichnet Toronto regelmäßig als seine Heimat und bezieht sich in seiner Musik häufig auf die Metropole. Zuletzt sorgte er mit seinem öffentlichen Beef mit Rapper Kendrick Lamar (38) für großes Aufsehen in der Musikwelt.

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Getty Images Drake, Rapper

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Getty Images Rapper Drake im Oktober 2021