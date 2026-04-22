Drama um Kerzen: Herzogin Meghan empört den Königspalast

Mit ihrer neuesten Produktlinie hat Herzogin Meghan (44) für mächtig Aufruhr gesorgt – und zwar nicht nur im Netz, sondern offenbar auch hinter Palastmauern. Als Teil eines Muttertagsdrops ihres Lifestyle-Labels As Ever brachte die 44-Jährige zwei Kerzen auf den Markt, die von ihren Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) inspiriert sind. Die Besonderheit: Die Düfte tragen die royalen Titel der Kleinen im Namen – "Prince Archie of Sussex's Birthdate" und "Princess Lilibet of Sussex's Birthdate" – und kosten jeweils 54 Euro das Stück. Laut einem Insiderbericht des Onlineportals Page Six soll der Königspalast darüber alles andere als erfreut sein. Demnach empfindet die Königsfamilie die Vermarktung unter den royalen Titeln als "ungeheuerliche Nutzung" derselben.

Archies Kerze soll laut Produktbeschreibung "einen warmen, wohltuenden Duft" verbreiten, mit Noten von Ingwer, Neroli und Kaschmir. Lilibets Teelicht hingegen wird als "leichter Blumenduft" beschrieben, der "dem Zuhause ein Gefühl von Helligkeit und Offenheit" verleihe – mit Amber, Santal und Wasserlilie, wie Ok! berichtet. Während Kritiker im Netz der Herzogin vorwerfen, ihre Kinder zu "monetarisieren", verteidigen andere Quellen das Vorgehen. "Die Kerzen sind Teil einer Muttertagslinie, die etwas Besonderes zu Ehren deiner Kinder einwebt", zitiert Page Six eine Quelle. Meghan "paradiert die Kinder nicht bei Veranstaltungen herum" und zeige auch "niemals ihre Gesichter". Auch Prinz Harry (41) soll seinen Segen zu der Aktion gegeben haben.

Meghan und Harry hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten zurückgezogen und leben seitdem mit den beiden Kindern in Kalifornien. Meghans Marke As Ever, unter der sie neben Kerzen auch andere Lifestyle-Produkte vermarktet, hatte zuletzt für viel Aufmerksamkeit gesorgt – unter anderem mit einem Honigsortiment, das innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war.

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Imago Herzogin Meghan beim World Mental Health Day Gala von Project Healthy Minds in New York

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2026