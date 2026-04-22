Meryl Streep spricht über gemeinsame Pläne mit Martin Short

Meryl Streep (76) hat in einem Radiointerview eine seltene Aussage über ihren mutmaßlichen Freund Martin Short (76) gemacht. Bei einem Auftritt bei Andy Cohen (57) Live auf SiriusXM sprach die Schauspielerin über ein mögliches Bühnencomeback und ließ dabei den Namen ihres Kollegen fallen. "Ich würde das sehr gerne machen. Ich habe mich mit Marty Short darüber unterhalten", sagte sie gegenüber dem Moderator Andy Cohen, als dieser sie nach einer möglichen Rückkehr auf die Broadwaybühne fragte. Sie ergänzte: "Wir dachten, es wäre schön, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen."

Meryl und Martin sind seit Jahren befreundet und kennen sich bereits seit den 1980er-Jahren. In der Hitserie "Only Murders in the Building" spielen sie ein Liebespaar, das in der letzten Staffel sogar heiratete. Meryl stieß 2023 zum Ensemble der Serie und spielt den Broadwaystar Loretta Durkin, die eine Romanze mit Martins Figur Oliver Putnam eingeht. Gerüchte um eine echte Beziehung der beiden kursieren seit Januar 2024, als sie gemeinsam bei den Golden Globes gesichtet wurden. Bestätigt haben beide eine Romanze aber nie. Martin erklärte gegenüber dem Magazin People im Januar 2025 sogar explizit: "Wir sind kein Paar. Wir sind einfach sehr enge Freunde."

Über die genaue Natur ihrer Beziehung wird seit Längerem spekuliert. Ein Insider hatte dem Magazin Page Six zufolge schon behauptet, die beiden seien bereits seit über einem Jahr ein Paar. Martin, der seinen Berufskollegen gegenüber immer wieder in höchsten Tönen von Meryl schwärmt, sagte gegenüber Entertainment Tonight über die Arbeit mit ihr: "Sie schleppt keine ihrer 21 Oscar-Nominierungen ans Set. Sie hat das Recht, eine Diva zu sein, und ist dabei so höflich, witzig und großzügig." Martin ist seit dem Tod seiner Frau Nancy Dolman im Jahr 2010 verwitwet. Meryl war bis 2017 mit dem Bildhauer Don Gummer (79) verheiratet.

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Getty Images Meryl Streep und Martin Short bei der Premiere "Only Murders In The Building", am 22. August 2024

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Getty Images Meryl Streep im Mai 2024

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Getty Images Steve Martin, Meryl Streep, Selena Gomez und Martin Short, 2024