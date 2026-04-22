Intime Zeremonie: Jack Quaid und Claudia haben geheiratet

In der idyllischen Kleinstadt Braidwood im australischen New South Wales haben sich Jack Quaid (33) und Claudia Doumit (34) am Samstag, den 18. April, wohl das Jawort gegeben. Im luxuriösen Resort Mona Farm feierten der Schauspieler und die australische Kollegin eine intime Zeremonie im Kreis ihrer Liebsten. Mitten unter den Gästen: Jacks berühmte Eltern Meg Ryan (64) und Dennis Quaid (72), die extra nach Down Under gereist sein sollen, um ihren Sohn an seinem großen Tag zu unterstützen. Wie der Daily Telegraph berichtet, verwandelte sich der sonst ruhige 1.700-Seelen-Ort am Wochenende in ein echtes Promi-Hotspot, als plötzlich zahlreiche Hollywoodstars durch die Straßen schlenderten.

Neben dem frisch vermählten Brautpaar und seinen Eltern wurden unter anderem Kevin Costner (71), Tom Hanks (69) und Alec Baldwin (68) in Braidwood gesichtet. Auch einige Kollegen aus der Erfolgsserie The Boys waren angereist: Karl Urban und Nathan Mitchell feierten mit Jack und Claudia die große Liebe. Nach der Trauung zog es das Paar mit einem Teil der Gäste in das Restaurant Smokey Horse Nepalese, das auf Instagram mehrere Fotos der illustren Runde teilte. Dazu gratulierte das Team öffentlich: "Herzlichen Glückwunsch an das frischvermählte Paar – ihr seid ein wunderschönes Paar! Wir wünschen euch grenzenloses Glück und alles Gute für die Zukunft!", hieß es zu den Aufnahmen auf dem Social-Media-Kanal des Lokals.

Kennengelernt hatten sich Jack Quaid und Claudia Doumit 2020 bei den Dreharbeiten zu "The Boys", wo es zwischen den beiden am Set funkte. Zwei Jahre später machten sie ihre Beziehung offiziell, nun haben sie vier Jahre nach dem ersten Kennenlernen den Bund der Ehe geschlossen. Damit folgt das Paar in gewisser Weise dem Weg von Jacks Eltern: Meg Ryan und Dennis Quaid lernten sich Ende der 1980er-Jahre am Set der Komödie "Die Reise ins Ich" kennen, traten 1991 vor den Traualtar und wurden 1992 Eltern von Jack. Auch wenn ihre Ehe später scheiterte und sie 2000 ihre Trennung bekannt gaben, verbindet sie bis heute die gemeinsame Geschichte als Eltern – und nun auch der besondere Moment, gemeinsam die Hochzeit ihres Sohnes in Australien miterlebt zu haben.

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Getty Images Jack Quaid und Claudia Doumit, 96. Academy Awards in Hollywood

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Getty Images Jack Quaid und Claudia Doumit, März 2025

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Imago Jack Quaid mit seiner Mama Meg Ryan

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