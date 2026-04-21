Gericht enthüllt schmales Einkommen von Katja Krasavice

Nach ihrer berüchtigten Promillefahrt im Mai 2025 kommt Katja Krasavice (29) juristisch glimpflicher davon als zunächst gedacht, legt dabei jedoch eine überraschende finanzielle Realität offen. Wie unter anderem Bild berichtet, wurde der Strafbefehl gegen die Musikerin nun rechtskräftig festgesetzt, wobei die ursprünglich angesetzte Geldstrafe massiv reduziert wurde. Statt der saftigen 160.000 Euro, die zunächst im Raum standen, muss Katja für ihre Trunkenheitsfahrt lediglich rund 70.000 Euro zahlen. Grundlage für diese neue Summe ist eine detaillierte Berechnung ihrer tatsächlichen Einkünfte, welche die Künstlerin nach ihrem Einspruch offenlegen musste. Damit wird deutlich, dass ihr reales Einkommen merklich niedriger ausfällt, als sie es in der Öffentlichkeit über Jahre hinweg im Rahmen ihrer provokanten Selbstvermarktung präsentiert hat.

Die Details aus den Gerichtsunterlagen rücken das Bild der Influencerin in ein neues Licht. Das Amtsgericht setzte die Strafe auf 50 Tagessätze à 1478 Euro fest, was rechnerisch einem monatlichen Nettoeinkommen von etwa 44.000 Euro entspricht. Zuvor war die Justiz bei der Schätzung der Tagessätze von wesentlich höheren Einnahmen ausgegangen. Dabei orientierte man sich unter anderem an öffentlichen Aussagen – etwa an einem Interview mit dem Magazin GQ Hype, in dem sie mit ihren hohen Einkünften über OnlyFans prahlte. Während Katja den zehnmonatigen Führerscheinentzug sowie den Schuldspruch wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr von Anfang an klaglos akzeptierte, wehrte sie sich lediglich gegen die Höhe der Geldstrafe.

Trotz der korrigierten Zahlen ist klar: Katja gehört mit ihren Einnahmen immer noch zu den Großverdienern im Musik- und Social-Media-Business. Dennoch zeigt der Fall die Kluft zwischen dem inszenierten Lifestyle und der finanziellen Wirklichkeit. In der Vergangenheit betonte die Rapperin mehrfach, deutlich über eine Million Euro im Jahr zu verdienen, und beeindruckte ihre Follower mit ihrem 500 Quadratmeter großen Penthouse. Die nun dokumentierten Zahlen belegen jedoch, wie stark Selbstdarstellung und Realität bei Stars auseinanderliegen können, wenn es um Vermögen und Außenwirkung geht. Für ihre Fans bleibt Katja eine faszinierende und polarisierende Figur, doch die juristische Aufarbeitung ihrer Fahrt in Leipzig bietet einen nüchternen Blick hinter die Kulissen einer perfekt kuratierten Welt aus Luxus, Erfolg und digitalem Glanz.

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Imago Influencerin Katja Krasavice präsentiert eines ihrer Produkte in einem Kölner Supermarkt, April 2024

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Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Dezember 2025

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Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Oktober 2024