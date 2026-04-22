Harry Styles und Zoe Kravitz schlafen bei UK-Trip getrennt

Romantische Spaziergänge in London, Händchen halten und Kaffee trinken – und trotzdem schlafen Harry Styles (32) und Zoe Kravitz (37) während ihres gemeinsamen Aufenthalts in Großbritannien in getrennten Betten. Der Sänger wurde laut The Sun kürzlich dabei beobachtet, wie er seine Freundin durch sein Heimatviertel im Londoner Norden führte. Doch gegen 15:30 Uhr brachte er die Schauspielerin zu ihrem Hotel – und fuhr anschließend allein in seine Wohnung nach Hampstead. Am nächsten Morgen holte er Zoe dort wieder ab.

Ein Augenzeuge schilderte gegenüber The Sun: "Harry und Zoe verbringen zwar tagsüber Zeit miteinander, aber nachts schlafen sie getrennt. Sie wirkten so verliebt in Hampstead, da war es schon seltsam, dass das Date damit endete, dass sie ins Hotel ging und er allein nach Hause fuhr. Er war aber ein echter Gentleman und kam am nächsten Tag, um Zoe für ein weiteres Date abzuholen." Eine Quelle betonte außerdem: "Harry und Zoe verbringen so viel Zeit miteinander wie möglich und unterstützen sich gegenseitig sehr in ihrer Karriere. Sie wird bei Shows dabei sein, wenn es ihr möglich ist." Das Paar hat viel um die Ohren: Harry startet am 16. Mai eine zehntägige Residency in Amsterdam, anschließend spielt er zwölf Konzerte im Londoner Wembley-Stadion sowie Shows in Südamerika, New York und Australien. Zoe ist derweil in verschiedene Filmprojekte eingebunden.

Die Beziehung der beiden wurde im vergangenen Sommer öffentlich, als sie beim Knutschen in einem Bistro in Londons Szeneviertel Soho erwischt wurden. Seitdem tauchten sie immer wieder zusammen in verschiedenen Städten auf – zuletzt etwa bei einem Restaurantbesuch in New York, den Harry mit Promo-Terminen für sein aktuelles Album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally." verband. Zoe, Tochter von Musiker Lenny Kravitz (61), gilt seit Jahren als Stil- und Indie-Ikone in Hollywood, während der frühere Boyband-Star sich vom Teenie-Idol zum globalen Solokünstler entwickelt hat.

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Getty Images, Getty Images Harry Styles, Zoё Kravitz

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Imago Harry Styles, März 2026

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Getty Images Zoë Kravitz, 2025