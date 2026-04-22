Kendall Jenner & Jacob Elordi sollen seit zwei Monaten daten

Heimlich, still und leise: Kendall Jenner (30) und Schauspieler Jacob Elordi (28) sollen bereits seit über zwei Monaten ein Paar sein. Öffentlich gemeinsam erwischt wurden die beiden erst vor Kurzem, als sie auf Justin Biebers (32) Aftershow-Party beim Coachella-Festival heiße Küsse austauschten und kaum voneinander loskamen. Laut Daily Mail läuft die Romanze aber schon deutlich länger. "Sie sind schon seit ein paar Monaten zusammen und es läuft gut", verriet ein Insider dem Blatt.

Hinter dem neuen It-Couple steckt angeblich Kendalls jüngere Schwester Kylie Jenner (28), die als Kupplerin fungierte. Sie lernte Jacob während der Award-Saison durch ihren Freund Timothée Chalamet (30) besser kennen. "Kylie mochte ihn und fand, dass er gut für Kenny wäre. Sie sagte zu ihr: Mädchen, los jetzt, triff dich endlich mit diesem Typen", erzählte der Insider. Die frühen Dates sollen sich laut Daily Mail in Kendalls Haus in der Nähe von Beverly Hills abgespielt haben, wo die vier auch gemeinsame Doppeldates verbrachten. "Kenny stellte fest, dass sie sich mit Jacob auf Anhieb verstand … es war Chemie da", berichtete die namentlich nicht näher genannte Quelle weiter. Zudem half es, dass beide in den letzten Monaten viel in Los Angeles waren, wodurch sie wirklich Zeit hatten, sich näher kennenzulernen, erklärte der Insider und verriet: "Sie waren schon Anfang Februar zusammen, es ist also schon eine Weile her."

Kendall und Jacob kennen sich eigentlich schon seit einigen Jahren. Bereits 2022 wurden die beiden in Paris zusammen mit Dominic Fike (30) und Luka Sabbat gesichtet. Seitdem kreuzten sich ihre Wege immer wieder, etwa bei der Bottega-Veneta-Modenschau in Mailand im September 2024 und zuletzt bei der Vanity Fair Oscar Party im März dieses Jahres. Bislang blieb ihre Beziehung jedoch rein platonisch – bis Kylie als Kupplerin fungierte. Kendall war zuvor mit anderen prominenten Männern zusammen, darunter Rapper Bad Bunny (32) sowie die Basketballspieler Devin Booker (29) und Ben Simmons. Jacob hingegen war längere Zeit mit Influencerin Olivia Jade liiert, ehe die beiden sich im vergangenen Jahr endgültig trennten. Davor datete der Schauspieler Kaia Gerber (24) und Joey King (26). Nun gehen Kendall und Jacob gemeinsam durchs Leben – und zeigen ihre Zuneigung füreinander ganz offen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kendall Jenner und Jacob Elordi

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Instagram / kyliejenner Kylie und Kendall Jenner, Oktober 2024

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Getty Images Jacob Elordi beim Oscar Nominees Luncheon im Beverly Hilton in Beverly Hills