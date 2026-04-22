"Heated Rivalry"-Staffel zwei: Fans erwartet eine "Gefahr"

Beim BookCon 2026 in New York haben Showrunner Jacob Tierney und Autorin Rachel Reid jetzt erste Details zur zweiten Staffel der Eishockeyserie "Heated Rivalry" verraten. Auf einem Panel, das von Versha Sharma moderiert wurde, bestätigten die beiden, dass die Dreharbeiten im Sommer 2026 starten sollen. Die Ausstrahlung ist für das Frühjahr 2027 geplant. Hudson Williams und Connor Storrie kehren dabei in ihren Rollen als Shane Hollander und Ilya Rozanow zurück. Als Vorlage dient diesmal Rachels Roman "The Long Game" aus dem Jahr 2022, die Fortsetzung ihres Erfolgsbuchs "Heated Rivalry" von 2019.

Die neue Staffel soll zehn Jahre nach den Ereignissen der ersten spielen und deutlich düsterer werden. Jacob zufolge "bewegen wir uns auf deutlich ernsterem Terrain. Geflirtet wird weiter und Sex gibt es immer noch reichlich, aber eine gewisse Gefahr kommt hinzu. Dieses jugendliche 'Sex im Hotelzimmer'-Element fällt weitgehend weg", zitiert ihn unter anderem Entertainment Weekly. Inhaltlich steht das Paar unter Druck, weil Ilya seine Beziehung zu Shane endlich öffentlich machen möchte. Außerdem fließen Figuren aus Rachels Roman "Role Model" von 2021 in die Handlung ein: Stürmer Troy Barrett und Harris Drover, Social-Media-Manager des Teams, werden neu eingeführt. Rachel selbst kommentierte die Ankündigungen mit den Worten: "Ich kann es kaum erwarten, das zu sehen."

Die erste Staffel hatte zuletzt mit dem Finale "The Cottage" für große Begeisterung gesorgt und auf IMDb eine Bewertung von 9,8 von 10 Sternen erreicht. Für Jacob war gerade der zweite Roman der eigentliche Antrieb, die Buchreihe überhaupt zu verfilmen. Er bezeichnete "The Long Game" als "emotional anspruchsvolle Lektüre, die dieses Paar ernst nimmt". Besonders ans Herz gewachsen ist ihm nach eigener Aussage eine Weihnachtsszene zwischen Shane und Ilya.

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Getty Images Connor Storrie und Hudson Williams bei der Premiere von "Heated Rivalry" im Tiff Lightbox in Toronto

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Getty Images Der Cast von "Heated Rivalry"

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Imago Connor Storrie und Hudson Williams bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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