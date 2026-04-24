Zwölffacher Grammy-Gewinner Michael Tilson Thomas verstorben

Die Musikwelt trauert um Michael Tilson Thomas: Der legendäre Dirigent und zwölffache Grammy-Gewinner ist am Mittwoch, dem 22. April 2026, im Alter von 81 Jahren gestorben. Wie sein Umfeld in einem Statement auf Instagram mitteilte, erlag der in Los Angeles geborene Künstler einem Glioblastom, einer besonders aggressiven Form von Hirntumor, mit der er seit 2021 lebte. Michael starb demnach zu Hause, umgeben von seiner Familie und engsten Vertrauten. Trotz seiner schweren Erkrankung arbeitete der Maestro weiter an neuer Musik und blieb bis zuletzt kreativ tätig, wie die Erklärung betonte.

In dem Statement heißt es anerkennend, Michael habe auch in der Krankheit unbeirrt komponiert – ein Beleg seiner enormen Schaffenskraft und Ausdrucksstärke. Besonders tragisch: Erst im Februar war sein Ehemann Joshua Robison verstorben, mit dem Michael laut dem Magazin People rund 50 Jahre seines Lebens teilte; das Paar hatte 2014 nach fast vier Jahrzehnten Beziehung geheiratet. Seine Karriere hatte einst mit einem dramatischen Zufall begonnen: 1969 sprang der damals 24-Jährige mitten in einem Konzert für den erkrankten Chefdirigenten William Steinberg beim Boston Symphony Orchestra ein und wurde sofort zum Gesprächsthema. Das berühmte Orchester machte ihn daraufhin zu seinem Assistenzdirigenten – der Startschuss für eine internationale Laufbahn, die ihn auf die großen Podien der Welt führte. Er stand von 1987 bis 1995 als Chefdirigent am Pult des London Symphony Orchestra, bevor er als Musikdirektor zum San Francisco Symphony wechselte und dort ein Vierteljahrhundert lang maßgeblich den Klang formte. Sein letztes Konzert dirigierte er laut New York Times im April 2025.

Parallel zu seinen Verpflichtungen in San Francisco und Europa verwirklichte Michael in Miami Beach ein Herzensprojekt: 1987 gründete er die New World Symphony mit, eine Akademie für junge Orchestermusiker. In der Würdigung der New World Symphony heißt es auf nws.edu: "Die Welt wird sich an seinen brillanten Verstand, seine grenzenlose Fantasie und seinen kreativen Geist erinnern." Zudem wird er dort als "kreativer Risikoträger, ein kraftvoller Kommunikator und eigenständiger Denker" beschrieben.

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Getty Images Michael Tilson Thomas bei den Kennedy Center Honors 2019 in Washington, D.C.

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Getty Images Michael Tilson Thomas, Komponist

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Getty Images Michael Tilson Thomas, März 2011

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