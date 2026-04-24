Nicola Peltz-Beckhams Dad: Neue Details zur Pitbull-Klage

Eine ehemalige Hausangestellte der Familie von Nicola Peltz-Beckham (31) hält an ihrer Klage gegen Nicolas Vater Nelson Peltz fest – und die Daily Mail hat nun neue Details zu dem Fall enthüllt. Miledys Morejon wirft dem Milliardär und seiner Ehefrau Claudia vor, ihr Pitbull Houdini habe sie auf dem rund 100 Millionen Dollar (umgerechnet rund 85 Millionen Euro) teuren Familienanwesen in Palm Beach mehrfach angegriffen. Sie fordert 75.000 US-Dollar (umgerechnet rund 64.000 Euro) Schadensersatz. Ein Vergleichsangebot, das Anwälte von Nelson im Oktober 2025 unterbreitet hatten, lehnte sie ab – seitdem läuft das Verfahren weiter.

In ihrer ursprünglich im Dezember 2024 eingereichten Klage schildert Morejon, Houdini habe sie 2023 "ohne Provokation, plötzlich und ohne Warnung" attackiert. Bei einem Vorfall habe das Tier ihre Kleidung zerrissen, bei einem anderen sei sie beim Fluchtversuch gestürzt – einmal habe sie sich sogar mit einem Staubsauger verteidigt. Anwälte von Nelson haben nun mehrere Anträge auf Klageabweisung gestellt. Sie verweisen dabei auf ein Schild mit der Aufschrift "Vorsicht vor dem Hund" am Eingang des Anwesens. Morejons Anwälte halten dagegen, ihre Mandantin habe stets den Dienstboteneingang benutzt und das Schild daher nie gesehen. Zudem wollen Morejons Rechtsvertreter auch Nicola als Zeugin befragen – was die Gegenseite mit dem Argument ablehnt, die Schauspielerin wisse nichts über den Vorfall. Morejons Anwälte bezeichnen dieses Ablehnungsersuchen laut Page Six als "verfrüht und inhaltlich fehlerhaft". Der Hund Houdini war übrigens von Nicola selbst aus ihrem Tierheim Yogi's House an die Familie vermittelt worden.

Für Nelson ist es nicht der erste juristische Streit mit ehemaligen Dienstleistern. Bereits 2022 hatte er die Hochzeitsplanerinnen von Tochter Nicola verklagt und eine Anzahlung von 159.000 US-Dollar (umgerechnet 135.204 Euro) zurückgefordert – dieser Fall wurde im November 2023 beigelegt. Abseits der juristischen Querelen sorgt die Familie ohnehin immer wieder für Gesprächsstoff: Zuletzt machte Nicola Schlagzeilen, als sie auf Instagram eine herzliche Botschaft an ihre eigene Mutter Claudia richtete – während Brooklyn (27) den Geburtstag seiner Mutter Victoria Beckham (52) ohne öffentlichen Glückwunsch verstreichen ließ.

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Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz mit ihren Eltern Nelson und Claudia im August 2025

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Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham mit ihrem Vater Nelson Peltz, Januar 2026

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Getty Images Die Peltz-Familie und Elon Musk bei der Premiere von "Lola" im Regency Bruin Theatre in Los Angeles

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