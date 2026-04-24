"Terrorartig": Brigitte Nielsen rechnet mit Ex Stallone ab

Brigitte Nielsen (62) heiratete 1985 den Hollywoodstar Sylvester Stallone (79). Doch an dieses Kapitel ihres Lebens scheint das Model heute kaum gute Erinnerungen zu haben. In der italienischen TV-Show "Belve" offenbart Brigitte jetzt, dass die Ehe mit Sly schon in der Hochzeitsnacht zum Albtraum wurde. "In jener Nacht hat sich etwas verändert. Das Leben, das gerade erst beginnen sollte, wurde zur Tragödie. Er war sehr gemein, sowohl psychisch als auch physisch", erzählt die gebürtige Dänin. Die Atmosphäre sei für sie bedrohlich, beinahe "terrorartig" gewesen. Sie habe das Gefühl gehabt, in Gefahr zu sein.

Sylvester habe schon zu diesem Zeitpunkt ein obsessives Verhalten an den Tag gelegt, erinnert Brigitte sich weiter. Im Verlauf der Ehe, bis diese 1987 geschieden wurde, verbesserte sich das offenbar nicht. Konsequenzen hatte das vor allem für die noch junge Karriere der heute 62-Jährigen – und das habe sich ihrer Meinung nach nach der Scheidung noch verschlimmert: "Er hat meine Karriere zerstört, seit ich ihn verlassen habe. Er hat mich auf die Schwarze Liste von Hollywood gesetzt." Brigitte ist überzeugt, dass Sylvesters Ego dadurch verletzt wurde, dass sie ihn verließ und nicht umgekehrt: "Er konnte nicht glauben, dass jemand ihn verlassen würde."

Mit dem Actionstar führte Brigitte die wohl öffentlichkeitswirksamste Ehe. Insgesamt stand sie fünfmal vor dem Traualtar – zuletzt 2006 mit Mattia Dessi (47). Doch der fünfte Anlauf schien der richtige zu sein: Die beiden sind bis heute glücklich verheiratet und ziehen auf Marbella zusammen ihre Tochter groß. Brigitte war zum Zeitpunkt der Geburt bereits Mutter von vier erwachsenen Söhnen, doch die heute siebenjährige Frida wendete ihr Leben auf besondere Weise. Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin war schon Mitte 50, als Frida zur Welt kam, aber dank des späten Mutterglücks kann sie die Zeit mit dem Mädchen jetzt richtig auskosten. "Es ist schön, zusammen in einem gemütlichen Bett zu sein, mit riesiger Decke, hübschen Kissen, Frida neben mir", schwärmte Brigitte vergangenes Jahr gegenüber RTL.

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Amanda Edwards/Getty Images, David Becker/Getty Images Collage: Brigitte Nielsen und Sylvester Stallone

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Imago Sylvester Stallone und Brigitte Nielsen, 1985

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Instagram / realbrigittenielsen Brigitte Nielsen mit ihrer Tochter Frida und ihrem Mann Mattia Dessi