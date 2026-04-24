Neues Projekt: Netflix kündigt Doku über Kylie Minogue an

Pop-Ikone Kylie Minogue (57) wird schon bald mit ihrer dreiteiligen Dokumentarserie "Kylie" auf Netflix zu sehen sein. Der Streamingdienst hat nun erste Informationen zur Produktion veröffentlicht, die einen sehr persönlichen Blick auf das Leben der Musikerin verspricht. Dafür öffnet Kylie ihr privates Archiv und erzählt ihre Geschichte mithilfe von Heimvideos, persönlichen Fotos und neuen Interviews noch einmal aus nächster Nähe. Laut Deadline geht es dabei nicht nur um Glanzmomente der Musikgeschichte, sondern auch um schwierige Phasen, persönliche Verluste und gesundheitliche Herausforderungen.

Auch ihr Umfeld spielt in der Doku eine zentrale Rolle. Laut Deadline kommen unter anderem ihre Schwester Dannii Minogue (54), Sänger Jason Donovan (57), Musiker Nick Cave (68) sowie Produzent Pete Waterman zu Wort und zeichnen ein vielschichtiges Bild der Künstlerin. Hinter der Kamera steht Regisseur Michael Harte, der bereits als Schnitt-Editor an der erfolgreichen Netflix-Doku "Beckham" beteiligt war. Produziert wird die Serie von Ventureland, dem Studio hinter der Dokumentation "Wham!" für Netflix. Ein Startdatum gibt es zwar noch nicht, doch Netflix lässt durchblicken, dass die Veröffentlichung nicht mehr lange auf sich warten lassen dürfte.

Kylie ist nicht nur Australiens erfolgreichste Künstlerin aller Zeiten, sondern auch eine der bekanntesten Popstars weltweit. Mit Songs wie "Can't Get You Out of My Head", "Spinning Around" und "I Should Be So Lucky" hat sie über Jahrzehnte hinweg Musikgeschichte geschrieben und zahlreiche Auszeichnungen wie 18 ARIA Awards sowie zwei Grammys gesammelt. Ihre Karriere begann in den 1980er-Jahren in der australischen Serie "Neighbours", bevor sie den Sprung in die Musikwelt wagte. Umso spannender dürfte es nun sein, welche bislang unbekannten Seiten Kylie in ihrer neuen Dokumentation offenlegt.

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Getty Images Kylie Minogue, Sängerin

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Getty Images Dannii und Kylie Minogue bei den Brit Awards 2014

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Getty Images Kylie Minogue, Sängerin