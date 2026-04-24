Hat Simone Ashley bald wieder mehr Szenen in "Bridgerton"?

Für alle Fans von Simone Ashley (31) und ihrer Rolle der Kate Sharma in der Netflix-Serie Bridgerton könnte es schon bald gute Neuigkeiten geben. Showrunnerin Jess Brownell hat gegenüber dem Magazin People angedeutet, dass die Schauspielerin in Zukunft deutlich mehr Screentime bekommen könnte. Konkret schwärmte sie von der besonderen Verbindung zwischen Kate und Eloises Figur: "Ich habe auch eine besondere Vorliebe für die Beziehung zwischen Kate und Eloise. Das ist etwas, das ich in Zukunft gerne weiterverfolgen möchte." Diese Freundschaft wolle sie vor allem in Eloises eigener Staffel in den Mittelpunkt rücken.

Bis es so weit ist, müssen sich die Zuschauer allerdings noch etwas gedulden. Zunächst steht in Staffel fünf die Liebesgeschichte von Francesca, gespielt von Hannah Dodd (30), und Michaela, dargestellt von Masali Baduza (30), im Fokus. Eloises Staffel folgt erst danach. Dass Simone Ashley für eine größere Rolle zeitlich zur Verfügung stehen würde, machte sie selbst im "The Louis Theroux Podcast" deutlich. Laut E! News erklärte die Schauspielerin, dass sie und ihr Co-Star Jonathan Bailey (37) alles daran setzen würden, erneut für die Serie vor der Kamera zu stehen: "Wir stellen einfach sicher, dass unsere Terminkalender das zulassen."

Simone Ashley ist seit Staffel zwei der Erfolgsserie fest im Herzen der Fans verankert. Als Kate Sharma gewann sie dort nicht nur die Zuneigung von Anthonys Figur, sondern auch die eines weltweiten Publikums. Die tiefe Bindung an das Projekt hat dabei einen persönlichen Hintergrund: Sowohl Simone als auch Jonathan fühlen sich dem Set und dem gesamten Cast eng verbunden. Für die beiden ist das "Bridgerton"-Team inzwischen wie eine zweite Familie geworden.

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Getty Images Simone Ashley, Schauspielerin

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Netflix Masali Baduza und Hannah Dodd sind die Hauptcharaktere von "Bridgerton" Staffel 5

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Getty Images Simone Ashley und Jonathan Bailey bei der Premiere von "Bridgerton" 2024