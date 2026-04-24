Mordprozess: Auf D4vds Handy wohl Kinderpornografie gefunden

Im laufenden Strafverfahren gegen den Sänger D4vd (21) haben Staatsanwälte vor Gericht eine erschütternde Behauptung aufgestellt: Auf dem iPhone des "Romantic Homicide"-Interpreten soll "eine erhebliche Menge" an Kinderpornografie gefunden worden sein. Das berichten US-Medien wie unter anderem TMZ. Der Musiker erschien am Donnerstag in Los Angeles zu einer Anhörung, bei der es um die Vorbereitung eines bevorstehenden Vorverfahrens ging, das für den 1. Mai angesetzt wurde. Ob das gefundene Material im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Mordopfer Celeste Rivas steht, ist bislang unklar.

Darüber hinaus gaben die Staatsanwälte bekannt, dass im Rahmen der Ermittlungen eine Telefonüberwachung stattgefunden hat – genauere Details dazu wurden jedoch nicht genannt. Außerdem soll es drei separate Ermittlungsjurys gegeben haben, deren Protokolle zu einem späteren Zeitpunkt zugänglich gemacht werden sollen. D4vd erschien zur Anhörung gefesselt und in einem orangefarbenen Gefängnisanzug. Seine Verteidigung, angeführt von Staranwältin Blair Berk, beklagte, dass die Staatsanwaltschaft die Beweise noch nicht vollständig herausgegeben habe. Die Anklageseite erklärte, für das Vorverfahren bereit zu sein und strebt einen Prozessbeginn innerhalb von 60 Tagen an. Ihm droht die Todesstrafe.

D4vd wurde vergangene Woche von der Polizei in Los Angeles verhaftet. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord, unzüchtige Handlungen an einer Person unter 14 Jahren sowie die Verstümmelung einer Leiche vor. Laut Anklage soll er Celeste getötet haben, nachdem sie gedroht hatte, ihre Beziehung öffentlich zu machen und damit seine Musikkarriere zu ruinieren. Er soll sie am 23. April 2025 zu sich nach Hause in die Hollywood Hills gelockt haben. Anschließend soll er ihre Leiche zerstückelt, in zwei Säcken verstaut und über vier Monate lang im Kofferraum seines Autos verwesen haben lassen. D4vd hat auf nicht schuldig plädiert.

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Getty Images D4vd, Musiker

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Getty Images D4vd, Sänger

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Imago David Anthony Burke, aka D4VD, auf der Fashion Week in Paris