Jennifer Lopez' Musicalfilm floppt an britischen Kinokassen

Jennifer Lopez (56) hat mit ihrem neuen Musical-Film "Kiss Of The Spider Woman" in Großbritannien einen herben Rückschlag erlitten. Wie The Sun berichtet, startete der Film am 17. April in 145 britischen Kinos und spielte am Eröffnungswochenende lediglich 7.800 Euro ein – bei einem Budget von rund 25,3 Millionen Euro. Das entspricht einem Durchschnitt von gerade einmal 53 Euro pro Kino. Damit enttäuschte der Streifen auf ganzer Linie.

Dabei hatte der Film zumindest in den USA schon vor seinem britischen Kinostart für Aufmerksamkeit gesorgt. Bereits im Oktober 2025 lief er dort an und spielte immerhin rund 1,7 Millionen Euro ein – deutlich mehr als nun im Vereinigten Königreich. Beim Sundance Film Festival Anfang 2025 gab es sogar kurzzeitig Oscar-Gerüchte rund um J.Los Darstellung, die sich jedoch nicht in einer Nominierung niederschlugen. In dem zweistündigen Film, der unter der Regie von Bill Condon (70) entstand – dem Regisseur von "Chicago", "Die Schöne und das Biest" und "Dreamgirls" –, spielt Jennifer einen glamourösen Hollywoodstar namens Ingrid Luna.

Für die Sängerin und Schauspielerin ist es nicht der erste Misserfolg an der Kinokasse: Ihr vorheriger Film "Unstoppable" spielte im Dezember 2024 beim britischen Kinostart sogar nur rund 3.400 Euro ein – also weniger als die Hälfte des aktuellen Ergebnisses. Jennifer, die vor Kurzem in einem emotionalen Instagram-Post an ihre Rolle in "Manhattan Love Story" aus dem Jahr 2002 erinnerte und dabei schwärmte, was für ein besonderes Filmerlebnis das damals war, lässt sich ihre Leidenschaft für die Schauspielerei trotz der schwierigen Phase an den Kinokassen offenbar nicht nehmen.

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Instagram / jlo Jennifer Lopez beim Dreh von "Kuss der Spinnenfrau"

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Getty Images Jennifer Lopez bei der Women in Entertainment Gala im Beverly Hills Hotel, Dezember 2025

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Imago Jennifer Lopez, Sängerin