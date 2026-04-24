Deshalb will Anne Wünsche mit ihren Dates schnell ins Bett

Anne Wünsche (34) genießt ihr neues Leben auf Mallorca in vollen Zügen – und fackelt beim Dating nicht lange: Intimität gehört für sie früh dazu. Das verrät sie jetzt über ihren Backup-Account auf Instagram und räumt gleich dazu ein: "Ich weiß, viele sagen, das sei billig." Die dreifache Mutter, die seit der Trennung von Synchronsprecher Karim El Kammouchi (37) derzeit wieder Single ist, sucht aktiv nach einem Partner – auch über Tinder und Co. Dabei macht sie kein Geheimnis daraus, dass körperliche Nähe für sie eine große Rolle spielt. "Man möchte ja nicht die Katze im Sack kaufen, und mir persönlich ist wichtig, dass es auch im Bett harmoniert." Trotz dieser Offenheit betont sie, dass sie keine lockere Affäre will, sondern eine ernsthafte Beziehung, in der auch Anziehung und Alltag zusammenpassen müssen.

Auf der Insel zeigt sich jedoch auch eine andere Seite ihres neuen Lebens. Wenn die Sonne über Palma untergeht und die Villa ruhig wird, bleibt oft ein Gefühl von Leere zurück. Besonders die fehlende Partnerschaft beschäftigt Anne: "Am meisten fehlt mir, dass ich mein aktuelles Leben mit niemandem teilen kann. Ich sitze jeden Abend allein vor meiner Villa, mit Blick auf meinen Pool und den Sonnenuntergang über Palma. Da wünscht man sich schon oft jemanden, an den man sich ankuscheln kann." Auf Tinder und anderen Apps sucht Anne zwar aktiv, doch auf Mallorca sei vieles nur temporär, zudem fehle ihr noch die Sprachsicherheit im Spanischen.

Während sie beim ersten Date gern schnell zur Sache kommt, bleibt Anne beim Ansprechen eher klassisch. "Ich finde einfach, dass diesen Schritt der Mann machen sollte", erklärt sie. Zuletzt sorgte sie zudem für Aufsehen, als sie sich mithilfe künstlicher Intelligenz ihren persönlichen Traummann generieren ließ und ihre Community anschließend bat, ein reales Pendant zu finden. Ihr Blick bleibt dabei klar: Der Traummann muss nicht reich oder berühmt sein, aber ehrgeizig, zielstrebig und neugierig auf das Leben. Für sie zählt vor allem, wer jemand wirklich ist und welche Pläne er verfolgt, weniger der äußere Glanz einer Karriere oder Prominenz.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche am Umzugstag, März 2026