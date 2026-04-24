Jung geblieben: Miranda Kerr bringt ihre Eltern mit zu Event

Miranda Kerr (43) hat den diesjährigen Earth Day in Los Angeles mit einem glamourösen Familienauftritt gefeiert. Die Laufsteg-Berühmtheit strahlte am Mittwochabend beim Annual Earth Day Dinner und brachte zu dem Nachhaltigkeitsevent nicht nur Ehemann und Kinder, sondern diesmal auch ihre Eltern John und Therese Kerr mit. Vor den Kameras posierte das Model eng an eng mit seiner Familie und zog dabei nicht nur mit dem eigenen Look alle Blicke auf sich – auch ihre Mutter sorgte bei den Gästen des Dinners laut Daily Mail für jede Menge Staunen.

Therese erschien in einem figurbetonten schwarzen Kleid, das locker über die Schultern fiel und mit einem Schlitz am Knie für einen kleinen Hingucker sorgte. Dazu kombinierte sie eine silberne Clutch und satinierte High Heels mit funkelnder Perlenstickerei. Ihr Make-up setzte auf den aktuell gehypten Glass-Skin-Trend, mit viel Highlighter und rosafarbenen Lippen, während ihre erdbeerblonden Haare halb hochgesteckt in weichen Wellen fielen. Miranda selbst entschied sich für ein knallrotes, eng geschnittenes Neckholder-Kleid mit V-Ausschnitt und goldfarbenem Detail im Dekolleté, das ihre Figur betonte. Klare High Heels und ein rosiger Make-up-Look mit pinkem Lippenstift rundeten ihren Auftritt ab, während Vater John im dunkelblauen Sakko, weißem Hemd und beigefarbenen Stoffhosen den entspannten, eleganten Gegenpol gab.

Sowohl ihre Eltern als auch Miranda beeindrucken mit ihrem frischen Aussehen. Wie der ehemalige Victoria's Secret-Engel zuletzt gegenüber Get The Gloss verriet, ist ihr jugendliches Erscheinungsbild das Ergebnis einer aufwendigen Beauty- und Wellnessroutine. Morgens trinkt sie auf nüchternen Magen einen Liter Bio-Selleriesaft, um ihre Verdauung zu unterstützen. Dazu nimmt sie Plazenta-Kapseln zur Hormonregulierung ein, nutzt eine Infrarot-Saunadecke für rund 1.100 australische Dollar und taucht anschließend in ein Eisbad auf dem Balkon – begleitet von der Atemtechnik nach der Wim-Hof-Methode. Einmal wöchentlich gönnt sie sich außerdem eine Sauerstoffbehandlung. "Ich will eine Oma mit toller Haut sein – das ist meine Philosophie", betonte Miranda amüsiert. Bei der Hautpflege setzt sie unter anderem auf Produkte ihrer eigenen Marke Kora Organics.

Anzeige Anzeige

Imago Miranda Kerr mit ihren Eltern John und Therese beim Earth Day Dinner, April 2026

Anzeige Anzeige

Imago Miranda Kerr beim Annual Earth Day Dinner

Anzeige Anzeige

Instagram / mirandakerr Miranda Kerr, Supermodel