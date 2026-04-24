So durchtrainiert: Kaia Gerber und Lewis planschen im Meer

Kaia Gerber (24) und ihr Freund Lewis Pullman (33) verbringen derzeit gemeinsam Zeit in Mexiko – und die Urlaubsfotos lassen keine Fragen offen. Das Model und der Schauspieler wurden am Strand erwischt, wie sie Hand in Hand durch den Sand spazieren, lachend ins Wasser springen und sich gegenseitig nassspritzen. Dabei zeigen die beiden auch ihre durchtrainierten Körper: Kaia im blauen Bikini, Lewis in Badehose – beide sichtlich gut in Form. Die Aufnahmen, welche unter anderem Page Six vorliegen, wirken spontan und ungestellt, ganz wie Schnappschüsse aus einem echten Urlaub zu zweit.

Seit Anfang 2025 sind Kaia und Lewis ein Paar. Lange hielten die beiden ihre Beziehung eher aus der Öffentlichkeit heraus, doch spätestens beim gemeinsamen Auftritt in Venedig im September war klar, dass es sich um mehr als ein kurzes Abenteuer handelt. Lewis ist kein Unbekannter in Hollywood: Der 33-Jährige stand unter anderem für Blockbuster wie Top Gun: Maverick und "Thunderbolts*" vor der Kamera. Bereits im Dezember 2025 reisten die beiden gemeinsam nach Mexiko.

Los Cabos ist für Kaia ein ganz besonderer Ort. Die 24-Jährige, die als Tochter von Supermodel Cindy Crawford (60) und Unternehmer Rande Gerber (63) aufgewachsen ist, verbringt dort schon seit Jahren ihre Auszeiten – oft zusammen mit ihren Eltern und Bruder Presley. In einem Interview für Harper's Bazaar sprach sie einmal davon, wie wichtig ihr das familiäre Umfeld, ihre Mutter als Vorbild und ein normaler Alltag fernab des Rampenlichts immer gewesen sind. Vor ihrer Beziehung mit Lewis war Kaia mit Schauspieler Austin Butler (34) zusammen, doch die beiden trennten sich Anfang 2025.

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ActionPress Lewis Pullman und Kaia Gerber in Venedig, September 2025

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ActionPress Kaia Gerber und Lewis Pullman in Venedig, September 2025

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Imago Kaia Gerber und Cindy Crawford bei der 14th Annual LACMA Art + Film Gala 2025 in Los Angeles