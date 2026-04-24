Nach Laser-Marathon: Pete Davidson hat neues Gesichtstattoo

Pete Davidson (32) sorgt in Las Vegas nun für Gesprächsstoff: Bei der CinemaCon 2026 im Caesars Palace präsentierte der Comedian überraschend ein neues Gesichtstattoo. Dabei hatte er sich in den vergangenen Jahren viele seiner Tattoos aufwendig entfernen lassen – doch für diese Widmung machte er offenbar eine Ausnahme. Auf der Bühne, wo er seinen neuen Film "How to Rob a Bank" vorstellte, war laut Just Jared deutlich zu erkennen, dass neben seinem linken Ohr nun der Name seiner Tochter Scottie in Großbuchstaben steht.

Seit 2020 arbeitet Pete daran, seinen Körper von früheren Tattoos zu befreien – einst sollen es mehr als zweihundert Motive gewesen sein. Anfang 2025 gab er bekannt, dass ihn die Laserbehandlungen bereits rund 200.000 Dollar gekostet haben. Die ehemals dicht tätowierten Arme des Saturday Night Live-Stars wirken inzwischen sogar fast wie neu. Gegenüber dem People Magazine erklärte er zudem, dass er künftig nur noch wenige, besonders bedeutungsvolle Tattoos behalten möchte. Welche das konkret sind, ließ der Schauspieler jedoch offen.

Auch privat hat sich bei Pete vieles verändert: Mit Partnerin Elsie Hewitt und der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter hat für ihn ein neues Kapitel begonnen. Er lebt gesünder und traf in diesem Zuge die Entscheidung, seine Tattoos weitgehend entfernen zu lassen. Als einen der Gründe nannte er laut Just Jared seine Nüchternheit. Nach seinem Entzug habe er sich im Spiegel gesehen und gedacht: "Wer ist das? Ich muss das ein bisschen ändern." Statt großflächiger Tattoos setzt der Vater von Scottie heute offenbar auf dezente, dafür umso persönlichere Statements.

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Getty Images Pete Davidson spricht bei der Amazon MGM Studios CinemaCon 2026 in Las Vegas

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Getty Images Pete Davidson promotet bei CinemaCon in Las Vegas den Film "How to Rob a Bank"

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Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson mit ihrer Tochter Scottie